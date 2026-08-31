Instagram penalizza i profili IA che fingono di essere persone reali: è la fine dei falsi influencer?

Instagram prova a mettere un freno ai profili generati dall'intelligenza artificiale che si presentano come persone reali. A partire da oggi, la piattaforma cambia il nome dell'etichetta "Creator AI" in "Profilo generato dall'IA", rendendo più esplicito quando dietro un account c'è un personaggio creato artificialmente.
La modifica nasce anche dalle segnalazioni della community. Instagram riconosce infatti che, con la diffusione dei contenuti generati dall'IA, gli utenti si trovano sempre più spesso davanti a profili che sembrano appartenere a persone reali per poi scoprire che il volto e il personaggio mostrati sono completamente artificiali.
Cosa si può fare con l'IA sul proprio profilo
La nuova etichetta non serve a segnalare qualsiasi utilizzo dell'intelligenza artificiale. Instagram specifica che "Profilo generato dall'IA" è destinata agli account nei cui contenuti compare una persona generata dall'IA, mentre non dovrebbe essere utilizzata semplicemente perché un creator ricorre a strumenti di intelligenza artificiale durante il processo creativo.
L'obiettivo è quindi rendere immediatamente riconoscibile la natura del protagonista di un profilo, distinguendo una persona reale che utilizza l'IA per produrre contenuti da un personaggio che, invece, esiste soltanto digitalmente. La conseguenza più importante arriverà presto. I profili che Instagram ritiene debbano identificarsi come generati dall'IA, ma che non applicano l'etichetta, potrebbero vedere ridotta la propria visibilità.
In particolare, questi account riceveranno una notifica e i loro profili e contenuti potrebbero essere esclusi dalle raccomandazioni destinate agli utenti che non li seguono già. Questo significa, per esempio, una minore presenza nelle sezioni Reels ed Esplora, con un impatto diretto sulla capacità di raggiungere nuovo pubblico.
Gli account interessati potranno aggiungere l'etichetta richiesta oppure contestare la decisione attraverso la sezione Stato dell'account. La misura segna poi un cambio di approccio significativo per Instagram: non si tratta più soltanto di informare gli utenti sulla presenza dell'intelligenza artificiale, ma di intervenire sulla distribuzione dei contenuti quando un profilo generato dall'IA non dichiara correttamente la propria natura.
Instagram presenta l'aggiornamento come un passo verso una maggiore trasparenza sulla piattaforma, con l'obiettivo di permettere agli utenti di capire più facilmente chi, o cosa, si nasconde dietro i profili e i contenuti che incontrano ogni giorno.