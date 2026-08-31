Le cuffie HyperX Cloud Stinger II Core sono in promozione (quasi) al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo delle cuffie HyperX Cloud Stinger II Core: l'offerta prevede uno sconto attivo del 43% per un costo totale e finale di 28,49€ (meno 2€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: Le HyperX Cloud Stinger II Core sono cuffie pensate per offrire un'esperienza audio coinvolgente durante chiamate, chat e sessioni di gioco, grazie a una dotazione essenziale ma completa. Il collegamento avviene tramite un connettore AUX da 3,5 mm, compatibile con i PC dotati di questa porta, mentre il cavo da 2 metri garantisce una buona libertà di movimento durante l'utilizzo.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Sul fronte audio, le cuffie integrano driver da 40 mm progettati per valorizzare in particolare le basse frequenze e contribuire a creare un suono più avvolgente. La configurazione è pensata anche per attenuare i rumori provenienti dall'esterno, così da favorire una maggiore concentrazione durante l'ascolto e le conversazioni vocali.
I comandi integrati direttamente sul padiglione permettono di regolare rapidamente il volume senza interrompere l'attività in corso. Il microfono può invece essere disattivato semplicemente ruotando verso l'alto la relativa asta, offrendo un sistema pratico per gestire le comunicazioni.
Il design punta inoltre sul comfort, grazie a un archetto realizzato in plastica resistente e a cuscinetti auricolari in memory foam, rivestiti con un morbido tessuto.