La tastiera da gaming Razer Huntsman Mini è in offerta su Amazon: puoi acquistarla al 27% di sconto

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante sulla tastiera da gaming Razer Huntsman Mini: l'offerta prevede uno sconto attivo del 27% per un costo totale e finale d'acquisto di 94,99€ . Puoi acquistarla direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: La Razer Huntsman Mini è una tastiera da gaming con fattore di forma al 60% , pensata per chi cerca un modello compatto e facilmente trasportabile. Le dimensioni ridotte la rendono adatta ai setup più essenziali e minimalisti , soprattutto quando lo spazio sulla scrivania è limitato. La struttura compatta permette inoltre di portarla con sé facilmente.

Ulteriori dettagli sulla tastiera

La tastiera utilizza gli switch ottici Razer, disponibili in due varianti, lineare e a scatto. Rispetto agli switch meccanici, offrono attuazioni più veloci e fluide e sono progettati per una maggiore durata, grazie al minor numero di parti mobili e al conseguente ridotto attrito.

I tasti sono realizzati in PBT a doppia iniezione, con una superficie testurizzata e funzioni secondarie stampate. Questo materiale è progettato per resistere all'uso intenso, evitando che i tasti diventino lucidi e che le scritte sbiadiscano nel tempo. Le funzioni secondarie sono inoltre facilmente individuabili.

La Huntsman Mini dispone di memoria integrata, che consente di archiviare e attivare fino a cinque profili senza utilizzare software.