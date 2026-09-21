Il mouse Logitech G502 X PLUS è su Amazon al minimo storico: risparmia circa 64 €

Se sei alla ricerca di un nuovo mouse, il Logitech G502 X PLUS nella colorazione bianca è su Amazon a 85,49 € rispetto al prezzo consigliato di 149,99 €, permettendoti di risparmiare il 43%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto nella colorazione nera costa ancora meno, ovvero 83,69 €; puoi acquistarlo cliccando qui o sul box sottostante. Il mouse è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Ancora più preciso e veloce
Questo mouse è stato riprogettato per essere ancora più veloce e affidabile. A contribuire è la tecnologia ibrida ottico-meccanica degli switch, per una risposta nitida e un azionamento preciso, insieme al sensore HERO 25K per un alto livello di precisione. Il mouse presenta anche un'illuminazione RGB a 8 LED personalizzabile e con effetti di avvio/spegnimento.
Il mouse dispone di connettività di livello professionale e garantisce un'autonomia di circa 120 ore senza RGB. Rispetto alla generazione precedente, offre una risposta più veloce del 68% e una migliore affidabilità. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.