Cairn, l’espansione gratuita On The Trail: Deep Water ha una nuova data di uscita

Dopo il rinvio estivo, The Game Bakers ha finalmente annunciato la nuova data di uscita di On the Trail: Deep Water, la prima espansione gratuita di Cairn. Il contenuto arriverà il 29 ottobre su PC e PS5.

Cairn, lo ricordiamo, è un survival basato sulle scalate che unisce simulazione tecnica e tensione da arrampicata estrema. Nei panni della professionista Aava, il giocatore affronta una montagna considerata impossibile, gestendo forza, resistenza e decisioni tattiche in un sistema di scalata intuitivo ma profondamente realistico. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Cairn. Inizialmente On the Trail sarebbero dovuti arrivare il 13 agosto, ma il team ha preferito prendersi più tempo per lavorare con tutta clama ai nuovi contenuti.