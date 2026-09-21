Cairn, l’espansione gratuita On The Trail: Deep Water ha una nuova data di uscita

Dopo il rinvio estivo, The Game Bakers ha finalmente annunciato la nuova data di uscita di On the Trail: Deep Water, la prima espansione gratuita di Cairn. Il contenuto arriverà il 29 ottobre su PC e PS5.
Cairn, lo ricordiamo, è un survival basato sulle scalate che unisce simulazione tecnica e tensione da arrampicata estrema. Nei panni della professionista Aava, il giocatore affronta una montagna considerata impossibile, gestendo forza, resistenza e decisioni tattiche in un sistema di scalata intuitivo ma profondamente realistico. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Cairn. Inizialmente On the Trail sarebbero dovuti arrivare il 13 agosto, ma il team ha preferito prendersi più tempo per lavorare con tutta clama ai nuovi contenuti.
Le novità del DLC e la modalità Free Roam
Come spiegato in post degli sviluppatori, Deep Water inaugura una serie di DLC gratuiti dedicati a nuove location di arrampicata e sfide aggiuntive, seguendo le tracce di un leggendario scalatore. L'espansione introduce tre nuove aree di arrampicata e una novità assoluta per il gioco: il water soloing, una forma di arrampicata in solitaria senza protezioni, che permette di scalare sopra l'acqua senza rischiare la morte in caso di caduta.
Il DLC consente inoltre di arrampicarsi non solo con Aava ma anche con Marco, che porta con sé uno stile di scalata completamente diverso. Più potente e con maggiore portata, ma meno flessibile, questo personaggio offre un approccio tecnico che potrebbe sorprendere anche i giocatori più esperti.
Le nuove aree sono più compatte rispetto a Monte Kami del gioco base, ma per compensare The Game Bakers ha introdotto una nuova meccanica: l'energia limitata. Ogni errore e ogni sforzo consumano stamina, costringendo il giocatore a pianificare con attenzione percorso e attrezzatura.
Accanto al DLC arriverà anche un aggiornamento gratuito che aggiunge la modalità Free Roam, permettendo di tornare sul monte Kami nei panni di Aava o Marco ed esplorare liberamente ogni sentiero della montagna.