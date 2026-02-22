Reanimal piace ai recensori giapponesi, ma Cairn lo batte

La nota testata giapponese Famitsu ha pubblicato nuove recensioni, permettendoci di vedere i voti di Cairn, Reanimal, Revolgear Zero e Candy Rangers. Sebbene tutti abbiano preso voti validi, Cairn è stato il più apprezzato.

Prima di vedere i voti, ricordiamo come funzionano. Famitsu realizza quattro recensioni tramite quattro persone diverse che assegnano una votazione da uno a dieci, per un massimo di 40 punti. Il voto perfetto è ovviamente complesso da ottenere e il gioco più recente ad averlo preso è Like a Dragon Infinite Wealth.