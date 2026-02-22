0

Reanimal piace ai recensori giapponesi, ma Cairn lo batte

Famitsu ha pubblicato le recensioni di quattro diversi videogiochi e possiamo vedere che i migliori sono Cairn e Reanimal, ma quest'ultimo non riesce ad avere la meglio.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/02/2026
La protagonista di Cairn che si arrampica sul fianco di una parete rocciosa
Cairn
Cairn
La nota testata giapponese Famitsu ha pubblicato nuove recensioni, permettendoci di vedere i voti di Cairn, Reanimal, Revolgear Zero e Candy Rangers. Sebbene tutti abbiano preso voti validi, Cairn è stato il più apprezzato.

Prima di vedere i voti, ricordiamo come funzionano. Famitsu realizza quattro recensioni tramite quattro persone diverse che assegnano una votazione da uno a dieci, per un massimo di 40 punti. Il voto perfetto è ovviamente complesso da ottenere e il gioco più recente ad averlo preso è Like a Dragon Infinite Wealth.

I voti di Famitsu di questa settimana

I quattro giochi recensiti sono:

  • Cairn - 8/9/8/9 [34]
  • Reanimal - 8/8/8/8 [32]
  • Revolgear Zero - 8/8/7/7 [30]
  • Candy Rangers - 7/7/6/6 [26]

Cairn è il gioco di scalata, di cui potete leggere la nostra recensione qui. Reanimal è invece un horror dagli autori di Little Nightmares, saga che è rimasta nelle mani di Bandai Namco e Supermassive Games.

Revolgear Zero è uno Shoot'em up a scorrimento laterale in pixel art, che ci mette nei panni di ragazze anime che devono abbattere forze cosmiche malvage per salvare il mondo. Si tratta di un gioco arcade molto classico. Candy Rangers è invece uno sparatutto su rotaie nel quale si controllano quattro colorati personaggi in contemporanea. È disponibile dall'ottobre 2025 su Steam.

Diteci, state giocando uno di questi titoli o avete intenzione di acquistarli?

