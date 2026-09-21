Un viaggio tra misteri e assurdità: What Remains of Edith Finch in sconto su Instant Gaming

Ripercorrere le memorie e il destino di una stirpe segnata da un'oscura maledizione è un'esperienza da non lasciarsi sfuggire. Trovate What Remains of Edith Finch per PC in offerta a 3,39€ nel catalogo di Instant Gaming, rispetto al costo di listino originale di 18 €. Sommando l'IVA al 22%, la spesa finale al checkout è pari a 4,14€. Nonostante lo store mostri un taglio dell'82% sul prezzo netto a schermo, il calcolo reale tra il listino e il costo tassato vi assicura un risparmio effettivo di 13,86€. Potete riscattare il codice direttamente sul vostro account Steam utilizzando il link o il box dedicato.