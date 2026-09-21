Un viaggio tra misteri e assurdità: What Remains of Edith Finch in sconto su Instant Gaming

Ripercorrere le memorie e il destino di una stirpe segnata da un'oscura maledizione è un'esperienza da non lasciarsi sfuggire. Trovate What Remains of Edith Finch per PC in offerta a 3,39€ nel catalogo di Instant Gaming, rispetto al costo di listino originale di 18 €. Sommando l'IVA al 22%, la spesa finale al checkout è pari a 4,14€. Nonostante lo store mostri un taglio dell'82% sul prezzo netto a schermo, il calcolo reale tra il listino e il costo tassato vi assicura un risparmio effettivo di 13,86€. Potete riscattare il codice direttamente sul vostro account Steam utilizzando il link o il box dedicato.
Un'antologia di storie surreali e memorie di famiglia nel capolavoro narrativo su Steam
L'opera firmata dallo studio Giant Sparrow vi mette nei panni della giovane Edith, intenta a esplorare l'imponente e bizzarra dimora di famiglia per scoprire la verità sulla presunta maledizione che ha portato alla scomparsa di ogni suo parente. Il gameplay si struttura come una collezione di brevi racconti interattivi in prima persona, dove ogni stanza della casa sblocca il ricordo degli ultimi momenti di vita di un familiare attraverso stili di gioco, prospettive e meccaniche sempre differenti.
Dalla poetica navigazione di un vascello giocattolo alla routine alienante di un lavoro in fabbrica trasformato in un regno fantasy, il titolo spicca per una direzione artistica evocativa e una narrazione profonda. La versione PC, attivabile comodamente tramite chiave digitale su Steam, garantisce requisiti hardware contenuti, pieno supporto al controller e doppiaggio originale affiancato da sottotitoli in italiano.