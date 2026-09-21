La poetica avventura di Hello Games al prezzo di un caffè: The Last Campfire per PC su Instant Gaming

Trovare la propria strada in un mondo fiabesco e malinconico costa davvero pochissimo. Trovate The Last Campfire per PC al prezzo netto di appena 1,00€ nel catalogo di Instant Gaming, rispetto al costo di listino originale di 15€. Aggiungendo l'IVA al 22% per ottenere la cifra esatta da pagare, il prezzo finale ammonta a soli 1,22€. Lo store mostra a schermo un taglio del 93% sulla cifra netta, per un risparmio effettivo di 13,78€. Potete riscattare la chiave digitale per il vostro account Steam tramite il link o il box qui presente.
Un viaggio toccante tra enigmi ambientali e speranza nel capolavoro di Hello Games
Sviluppato dai creatori di No Man's Sky, The Last Campfire vi mette nei panni di Ember, una piccola anima smarrita alla ricerca di una via verso casa e del senso del proprio viaggio. L'avventura si sviluppa come un puzzle game isometrico focalizzato sull'esplorazione di scenari suggestivi, dove dovrete risolvere rompicapo ambientali, sbloccare passaggi e aiutare altri viandanti scoraggiati a ritrovare la speranza.
La direzione artistica sognante si sposa con una narrazione delicata ma profonda, capace di affrontare temi come la solitudine e la resilienza senza mai risultare punitiva. Questa versione per PC, attivabile tramite codice Steam, offre requisiti di sistema molto bassi, il pieno supporto per giocare con il controller e una localizzazione completa in italiano.