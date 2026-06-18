Un'avventura poetica che scalda il cuore a solo 1€: The Last Campfire in super offerta su Instant Gaming

Perdersi in un viaggio intimo e visivamente incantevole costa meno di un caffè grazie all'ultimo clamoroso ribasso del portale. The Last Campfire viene infatti proposto a una cifra quasi simbolica per la sua chiave digitale PC riscattabile su Steam. Potete fare vostro questo piccolo gioiello cliccando sul box in pagina oppure seguendo il link diretto alla pagina prodotto . Il prezzo originario di 15,00€ crolla a una base di 1,00€ IVA esclusa, che si traduce in un prezzo finale di 1,22€ calcolando l'aliquota italiana al 22%. Si tratta di un taglio del 93% secondo il sito, che diventa del 91,87% se rapportato al costo complessivo tassato.

Una fiaba interattiva firmata Hello Games

Sviluppato da un piccolo nucleo indipendente all'interno dello studio di No Man's Sky, The Last Campfire racconta la storia di Ember, un tizzone smarrito in un limbo malinconico, alla ricerca della strada di casa e di un modo per riaccendere la speranza degli altri spiriti sperduti. Il gameplay si focalizza sulla risoluzione di enigmi ambientali intelligenti e mai frustranti, inseriti in un contesto artistico delicatissimo che fa dei colori e delle atmosfere ovattate il suo punto di forza principale.

Questa versione standard regolarmente in stock su Steam è l'opportunità ideale per chiunque voglia dedicare qualche ora a un'avventura narrativa profonda, capace di far riflettere. L'ottima scalabilità tecnica di The Last Campfire lo rende perfetto anche per sessioni di gioco su configurazioni portatili o macchine meno recenti, e a questo prezzo si conferma un acquisto imperdibile per staccare la spina dalle produzioni più caotiche ed esigenti. Qui trovate la nostra recensione.