Street Fighter 6 per Nintendo Switch 2 è in offerta su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'interessante promozione sulla versione per Nintendo Switch 2 di Street Fighter 6: l'offerta prevede uno sconto attivo del 41% per un costo totale e finale d'acquisto di 35,55€, suo minimo storico.Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Street Fighter 6 rappresenta il capitolo più recente nella cronologia ufficiale della serie e si svolge dopo gli eventi narrati in Street Fighter III. Il gioco introduce una nuova fase per il franchise, combinando il classico combattimento competitivo con una modalità storia più ampia e aperta.