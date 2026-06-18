Street Fighter 6 per Nintendo Switch 2 è in offerta su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'interessante promozione sulla versione per Nintendo Switch 2 di Street Fighter 6: l'offerta prevede uno sconto attivo del 41% per un costo totale e finale d'acquisto di 35,55€, suo minimo storico.Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Street Fighter 6 rappresenta il capitolo più recente nella cronologia ufficiale della serie e si svolge dopo gli eventi narrati in Street Fighter III. Il gioco introduce una nuova fase per il franchise, combinando il classico combattimento competitivo con una modalità storia più ampia e aperta.
Ulteriori dettagli sul gioco
Nella modalità World Tour, il giocatore crea il proprio avatar personalizzato e inizia il viaggio entrando nella Buckler Security, dove Luke offre le prime lezioni attraverso il "Corso di addestramento di base". Nel corso dell'avventura l'avatar viaggia in diverse parti del mondo incontrando numerosi combattenti.
Il gioco offre tre modalità principali: Fighting Ground, dedicata agli incontri classici 1 contro 1 in stile 2.5D; World Tour, una modalità narrativa open world in 3D con possibilità di creare e modificare aspetto e mosse dell'avatar; e Battle Hub, uno spazio sociale dove i giocatori possono comunicare, sfidarsi e giocare anche a titoli arcade. Qui la nostra recensione.
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