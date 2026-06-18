Anche HONOR con MagicOS 11 adotterà il design Liquid Glass: effetti traslucidi e una nuova esperienza visiva

HONOR è al lavoro sullo sviluppo di MagicOS 11 , la prossima versione del proprio sistema operativo, e le prime indiscrezioni suggeriscono un importante rinnovamento dal punto di vista estetico .

Tra le novità più evidenti figurano display dall'aspetto maggiormente traslucido , effetti di profondità più pronunciati e widget caratterizzati da forme morbide e da un'estetica ispirata al vetro . L'obiettivo sarebbe quello di rendere l'interfaccia più raffinata e stratificata, migliorando l'impatto visivo complessivo.

Secondo quanto riportato da un leaker, dunque, MagicOS 11 si baserà su tre elementi principali : sfondi animati, effetti Liquid Glass e gestione HDR delle immagini. La combinazione di queste tecnologie dovrebbe contribuire a creare un'interfaccia più dinamica, profonda e coinvolgente rispetto a quella attualmente disponibile.

Le principali novità attese con MagicOS 11

Le principali innovazioni previste sono due. La prima è il già citato effetto Liquid Glass, che aggiungerebbe uno strato grafico trasparente e uniforme all'intero sistema. La seconda è una funzione denominata Light Flow, progettata per gestire animazioni, riflessi luminosi e transizioni tra le schermate.

Secondo le indiscrezioni, l'effetto vetro liquido sarà visibile sia nella schermata Home sia nella schermata di blocco, con icone e sfondi semitrasparenti che contribuiranno a una sensazione di maggiore fluidità. HONOR avrebbe inoltre dedicato particolare attenzione all'ottimizzazione delle animazioni.

Nel complesso, MagicOS 11 non rappresenterebbe soltanto un aggiornamento estetico, ma un tentativo di ridefinire l'esperienza d'uso degli smartphone HONOR attraverso un'interfaccia più moderna, coerente e curata nei dettagli. Al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulla data di lancio o sui dispositivi che riceveranno per primi l'aggiornamento