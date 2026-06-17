Zenimax e Bethesda potrebbero essere già colpite dai licenziamenti in Xbox

È ormai ben noto che Xbox si stia preparando ad annunciare grossi tagli al personale, con le voci di corridoio che girano ormai da giorni sebbene non siano state confermate: l'entità di questi tagli non è nota, ma sembra che alcuni licenziamenti siano già in corso presso Zenimax e Bethesda.

A riportarlo ancora una volta è un insider, non un comunicato ufficiale dunque, ma una fonte considerata piuttosto attendibile per quanto riguarda i movimenti interni all'industria videoludica, visto che si tratta di George Broussard, co-fondatore di 3D Realms e Apogee.

Dunque non proprio una fonte ufficiale ma una persona che potrebbe essere ben informata, come ha dimostrato anche in passato, che si è però limitata a riferire che vari licenziamenti sarebbero già in atto in Zenimax, senza approfondire oltre.