Non ci sono più posizioni lavorative aperte per id Software, si teme per lo studio

Il sito lavorativo di Zenimax , l'editore di Bethesda e di tutti gli studi collegati, attualmente di proprietà di Microsoft, ha chiuso tutte le posizioni aperte di id Software . Attualmente, cercando posizioni per la sede USA e per quella tedesca, non si ottengono risultati. Molti temono che lo studio di DOOM sia un'altra vittima della ristrutturazione degli Xbox Game Studios, che andrebbe a sommarsi alle chiusure già parzialmente confermate di Ninja Theory , Compulsion Games e Double Fine .

Per ora è solo una voce

Chiaramente non ci sono conferme in merito e la mancanza di posizioni lavorative aperte potrebbe dipendere anche da altre situazioni, ma vista l'aria che tira in tutta l'industria, è chiaro come mai un simile segno sia stato letto in maniera davvero pessimista.

id Software rischia davvero?

id Software è un nome storico dell'industria dei videogiochi: fu fondata il 1º febbraio 1991 a Shreveport, in Louisiana, da quattro membri di Softdisk: i programmatori John Carmack e John Romero, il game designer Tom Hall e l'artista Adrian Carmack.

È passata alla storia grazie a titoli fondamentali per il medium come Wolfenstein 3D, Doom e Quake, e al lavoro pionieristico sulla grafica 3D in tempo reale che ha portato allo sviluppo del motore proprietario id Tech, ancora oggi alla base di numerose produzioni del settore.

Nel 2009 lo studio fu acquisito da ZeniMax Media, società madre di Bethesda; successivamente, il 21 settembre 2020 Microsoft acquisì ZeniMax Media per 7,5 miliardi di dollari, e il 9 marzo 2021, dopo il via libera all'operazione, id Software entrò ufficialmente a far parte di Xbox.