Persona 4 Revival svela il cast dei doppiatori inglesi: tutti nuovi rispetto all’originale

I nuovi doppiatori inglesi di Persona 4

Di seguito l'elenco dei personaggi e dei rispettivi doppiatori inglesi svelati finora:

Protagonista (doppiato da Nazeeh Tarsha in inglese, Daisuke Namikawa in giapponese) - Uno studente del secondo anno di liceo che, a causa di problemi familiari, viene mandato a vivere a Inaba a casa dello zio.

Yosuke Hanamura (doppiato da Paul Castro Jr. in inglese, Shoutarou Morikubo in giapponese) - Un altro studente del liceo locale: allegro, premuroso e stratega del gruppo, capace di unire deduzioni e opinioni dei compagni.

(doppiato da Paul Castro Jr. in inglese, Shoutarou Morikubo in giapponese) - Un altro studente del liceo locale: allegro, premuroso e stratega del gruppo, capace di unire deduzioni e opinioni dei compagni. Chie Satonaka (doppiata da Anne Yatco in inglese, Yui Horie in giapponese) - Una ragazza vivace che frequenta il liceo della città; calorosa, empatica e dotata di un forte senso della giustizia.

(doppiata da Anne Yatco in inglese, Yui Horie in giapponese) - Una ragazza vivace che frequenta il liceo della città; calorosa, empatica e dotata di un forte senso della giustizia. Yukiko Amagi (doppiata da Brianna Knickerbocker in inglese, Ami Koshimizu in giapponese) - Studentessa molto popolare e unica erede di una storica locanda della città. Affidabile e posata, anche se a volte un po' distratta.

(doppiata da Brianna Knickerbocker in inglese, Ami Koshimizu in giapponese) - Studentessa molto popolare e unica erede di una storica locanda della città. Affidabile e posata, anche se a volte un po' distratta. Marie (doppiata da Ari Thrash in inglese, Kana Hanazawa in giapponese) - Una misteriosa ragazza che si incontra a Inaba e che appare solo di tanto in tanto. All'inizio sembra fredda e scontrosa, ma è anche curiosa e intraprendente.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Persona 4 Revival sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam e Microsoft Store) dal 18 febbraio. Al lancio sarà incluso anche con PC e Xbox Game Pass. Oltre al doppiaggio rifatto, il remake vanterà un comparto grafico moderno e varie novità relative al gameplay, con maggiori dettagli che arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Oltre a Revival, di recente è stato annunciato anche Persona 6.