Persona 4 Revival svela il cast dei doppiatori inglesi: tutti nuovi rispetto all’originale

Atlus ha annunciato il cast dei doppiatori inglesi dei personaggi principali di Persona 4 Revival, o almeno di quelli mostrati finora nel primo trailer ufficiale.
A differenza della versione giapponese, che mantiene il cast storico del titolo originale del 2008, la localizzazione occidentale presenta un cast completamente rinnovato, una scelta che magari potrebbe sorprendere chi si aspettava di ritrovare voci familiari.
I nuovi doppiatori inglesi di Persona 4
Di seguito l'elenco dei personaggi e dei rispettivi doppiatori inglesi svelati finora:
- Protagonista (doppiato da Nazeeh Tarsha in inglese, Daisuke Namikawa in giapponese) - Uno studente del secondo anno di liceo che, a causa di problemi familiari, viene mandato a vivere a Inaba a casa dello zio.
- Yosuke Hanamura (doppiato da Paul Castro Jr. in inglese, Shoutarou Morikubo in giapponese) - Un altro studente del liceo locale: allegro, premuroso e stratega del gruppo, capace di unire deduzioni e opinioni dei compagni.
- Chie Satonaka (doppiata da Anne Yatco in inglese, Yui Horie in giapponese) - Una ragazza vivace che frequenta il liceo della città; calorosa, empatica e dotata di un forte senso della giustizia.
- Yukiko Amagi (doppiata da Brianna Knickerbocker in inglese, Ami Koshimizu in giapponese) - Studentessa molto popolare e unica erede di una storica locanda della città. Affidabile e posata, anche se a volte un po' distratta.
- Marie (doppiata da Ari Thrash in inglese, Kana Hanazawa in giapponese) - Una misteriosa ragazza che si incontra a Inaba e che appare solo di tanto in tanto. All'inizio sembra fredda e scontrosa, ma è anche curiosa e intraprendente.
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Persona 4 Revival sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam e Microsoft Store) dal 18 febbraio. Al lancio sarà incluso anche con PC e Xbox Game Pass. Oltre al doppiaggio rifatto, il remake vanterà un comparto grafico moderno e varie novità relative al gameplay, con maggiori dettagli che arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Oltre a Revival, di recente è stato annunciato anche Persona 6.
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