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Persona 4 Revival sarà protagonista di una presentazione speciale su YouTube: data e ora dell'evento

Atlus ha annunciato una presentazione speciale tutta dedicata a Persona 4 Revival che si terrà questo mese: vediamo dunque data e ora del livestream dedicato al nuovo remake.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   08/06/2026
Una scena di Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
News Video Immagini

Dopo l'anuncio sulla data di uscita, Atlus e Sega presenteranno in maniera più dettagliata Persona 4 Revival con un evento speciale in livestream attraverso YouTube, con data e ora dell'appuntamento svelate proprio oggi.

Persona 4 Revival sarà dunque protagonista di una trasmissione speciale da parte di Atlus il 19 giugno, alle 2:00 del mattino, dunque non proprio una soluzione comodissima per gli utenti nel nostro fuso orario o per l'Europa in generale, ma tant'è.

Lo streaming avverrà attraverso il canale ufficiale YouTube di Atlus che potete trovare a questo indirizzo, ma non c'è ancora un embed ufficiale e la trasmissione verrà inserite come programmata solo nei prossimi giorni, probabilmente.

Un remake molto atteso

La data di uscita di Persona 4 Revival è stata annunciata con un trailer all'Xbox Games Showcase di ieri sera ed è fissata per il 18 febbraio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con lancio direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.

Il video di ieri ha mostrato qualche altra sequenza del gioco, ma in un evento così pieno di contenuti e informazioni non c'è stato molto tempo per approfondire la conoscenza di questo interessante remake, che tornerà dunque a mostrarsi più nel dettaglio il 19 giugno.

Al via i preordini di Persona 4 Revival, dettagli su edizioni, prezzi e bonus Al via i preordini di Persona 4 Revival, dettagli su edizioni, prezzi e bonus

Annunciato proprio all'Xbox Games Showcase del 2025, Persona 4 Revival prosegue il programma di rilancio dell'intera serie di Atlus andando a recuperare quello che è considerato uno dei capitoli più amati del franchise, dunque si presenta come un'uscita davvero molto interessante sia per i fan della serie che per i nuovi utenti.

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