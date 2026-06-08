Persona 4 Revival sarà protagonista di una presentazione speciale su YouTube: data e ora dell'evento

Lo streaming avverrà attraverso il canale ufficiale YouTube di Atlus che potete trovare a questo indirizzo , ma non c'è ancora un embed ufficiale e la trasmissione verrà inserite come programmata solo nei prossimi giorni, probabilmente.

Persona 4 Revival sarà dunque protagonista di una trasmissione speciale da parte di Atlus il 19 giugno, alle 2:00 del mattino , dunque non proprio una soluzione comodissima per gli utenti nel nostro fuso orario o per l'Europa in generale, ma tant'è.

Dopo l'anuncio sulla data di uscita, Atlus e Sega presenteranno in maniera più dettagliata Persona 4 Revival con un evento speciale in livestream attraverso YouTube, con data e ora dell'appuntamento svelate proprio oggi.

Un remake molto atteso

La data di uscita di Persona 4 Revival è stata annunciata con un trailer all'Xbox Games Showcase di ieri sera ed è fissata per il 18 febbraio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con lancio direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.

Il video di ieri ha mostrato qualche altra sequenza del gioco, ma in un evento così pieno di contenuti e informazioni non c'è stato molto tempo per approfondire la conoscenza di questo interessante remake, che tornerà dunque a mostrarsi più nel dettaglio il 19 giugno.

Annunciato proprio all'Xbox Games Showcase del 2025, Persona 4 Revival prosegue il programma di rilancio dell'intera serie di Atlus andando a recuperare quello che è considerato uno dei capitoli più amati del franchise, dunque si presenta come un'uscita davvero molto interessante sia per i fan della serie che per i nuovi utenti.