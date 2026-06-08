Il trailer della storia di Halo: Campaign Evolved è un tuffo nella nostalgia

Microsoft e Hallo Studios hanno pubblicato il trailer della storia di Halo: Campaign Evolved, che ripropone alcune sequenze iconiche dello sparatutto creato in origine da Bungie e rappresenta per gli appassionati un vero e proprio tuffo nella nostalgia.
"Catturato su PS5 Pro", il video pone le basi narrative di un'avventura in cui ci troveremo a vestire la pesante corazza di Master Chief, un supersoldato Spartan che si ritrova impegnato in una disperata lotta per la sopravvivenza dell'umanità.
Affiancato dall'intelligenza artificiale Cortana, il protagonista di Halo: Campaign Evolved dovrà esplorare i segreti nascosti di Halo, scoprendo gradualmente la vera natura dell'enorme struttura e il pericolo che essa rappresenta per l'intera galassia.
Tuttavia, quello che inizialmente sembrava un semplice conflitto militare si trasforma rapidamente in una corsa contro il tempo per impedire l'annientamento di ogni forma di vita.
Un classico al debutto su PlayStation
Come ricorderete, Halo Studios ha dichiarato alcuni mesi fa che tutti i nuovi Halo arriveranno anche su PS5, a cominciare da Campaign Evolved, e in questo caso gli utenti PlayStation potranno sperimentare il primo capitolo della saga a partire dal prossimo 28 luglio, insieme ai possessori di PC e Xbox Series X|S.
Come conferma il trailer, il remake di Halo potrà contare su di una trama appassionante, inframezzata da sequenze di combattimento spettacolari, che ci immergerà nelle atmosfere di una saga che ha conquistato milioni di giocatori nel corso degli anni.
Non è dunque un caso che la Collector's Edition di Halo: Campaign Evolved sia già esaurita, con gli immancabili bagarini pronti ad approfittarne.
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