Il trailer della storia di Halo: Campaign Evolved è un tuffo nella nostalgia

Microsoft e Hallo Studios hanno pubblicato il trailer della storia di Halo: Campaign Evolved, che ripropone alcune sequenze iconiche dello sparatutto creato in origine da Bungie e rappresenta per gli appassionati un vero e proprio tuffo nella nostalgia.

"Catturato su PS5 Pro", il video pone le basi narrative di un'avventura in cui ci troveremo a vestire la pesante corazza di Master Chief, un supersoldato Spartan che si ritrova impegnato in una disperata lotta per la sopravvivenza dell'umanità.

Affiancato dall'intelligenza artificiale Cortana, il protagonista di Halo: Campaign Evolved dovrà esplorare i segreti nascosti di Halo, scoprendo gradualmente la vera natura dell'enorme struttura e il pericolo che essa rappresenta per l'intera galassia.

Tuttavia, quello che inizialmente sembrava un semplice conflitto militare si trasforma rapidamente in una corsa contro il tempo per impedire l'annientamento di ogni forma di vita.