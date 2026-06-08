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Sea of Stars ora è disponibile per Nintendo Switch 2, con il grosso update Sunset Edition

L'apprezzato JRPG nostalgico Sea of Stars arriva anche in versione Nintendo Switch 2, insieme al grosso aggiornamento Sunset Edition che rappresenta l'update finale del gioco.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   08/06/2026
La key art di Sea of Stars
Sea of Stars
Sea of Stars
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Sabotage Studio ha lanciato Sea of Stars anche su Nintendo Switch 2, disponibile da oggi, 8 giugno, contemporaneamente con il grosso update chiamato Sunset Edition, che rappresenta di fatto l'aggiornamento finale per questo apprezzato gioco di ruolo in stile nipponico.

Lanciato inizialmente nel 2023 su PC, PlayStation, Xbox e Switch 1 e in seguito anche su piattaforme mobile, il gioco arriva ora anche su Nintendo Switch 2 e in versione PC attraverso GOG oltre che su Steam, mentre un'edizione da collezionisti fisica è attualmente in lavorazione presso iam8bit, con ulteriori informazioni in arrivo sulla data di uscita.

Nonostante sia sviluppato da un team canadese, Sea of Stars è di fatto un omaggio ai JRPG classici ed è stato davvero molto apprezzato, grazie alla grande cura riposta nella sua realizzazione tecnica, nel perfezionamento delle meccaniche e grazie all'interesse scaturito da storia e mondo di gioco.

La versione completa

Sea of Stars è dunque una sorta di JRPG con scontri a turni e una notevole attenzione riposta anche nell'esplorazione e nell'attraversamento del mondo, interamente realizzato in un bel 2D molto dettagliato e ricco anche di enigmi e diverse situazioni di gioco.

Il titolo è stato arricchito anche dall'uscita dell'espansione gratuita Throes of the Watchmaker che ha aggiunto ulteriori contenuti alla storia, compresa ovviamente in questa edizione.

Sea of Stars ha ottenuto 7 volte più successo di quanto previsto: al team non serve farvi pagare per il DLC Sea of Stars ha ottenuto 7 volte più successo di quanto previsto: al team non serve farvi pagare per il DLC

Per quanto riguarda le novità della Sunset Edition, questa introduce una nuova introduzione dal taglio cinematografico, vari aggiustamenti tecnici e riguardanti il bilanciamento della difficoltà, alcuni adattamenti specifici per quanto riguarda la versione Nintendo Switch 2 e nuove illustrazioni.

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