Sea of Stars ora è disponibile per Nintendo Switch 2, con il grosso update Sunset Edition

Sabotage Studio ha lanciato Sea of Stars anche su Nintendo Switch 2, disponibile da oggi, 8 giugno, contemporaneamente con il grosso update chiamato Sunset Edition, che rappresenta di fatto l'aggiornamento finale per questo apprezzato gioco di ruolo in stile nipponico.

Lanciato inizialmente nel 2023 su PC, PlayStation, Xbox e Switch 1 e in seguito anche su piattaforme mobile, il gioco arriva ora anche su Nintendo Switch 2 e in versione PC attraverso GOG oltre che su Steam, mentre un'edizione da collezionisti fisica è attualmente in lavorazione presso iam8bit, con ulteriori informazioni in arrivo sulla data di uscita.

Nonostante sia sviluppato da un team canadese, Sea of Stars è di fatto un omaggio ai JRPG classici ed è stato davvero molto apprezzato, grazie alla grande cura riposta nella sua realizzazione tecnica, nel perfezionamento delle meccaniche e grazie all'interesse scaturito da storia e mondo di gioco.