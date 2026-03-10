Sea of Stars è in offerta su Amazon: approfittane e portati a casa un RPG ispirato e dal sapore classico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Sea of Stars: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 37% per un costo totale e finale d'acquisto di 23,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Sea of Stars è un RPG a turni che rende omaggio ai grandi classici del genere, combinando nostalgia e meccaniche moderne per offrire un'esperienza coinvolgente e ricca di avventura. Il sistema di combattimento si basa su battaglie a turni dinamiche, arricchite da meccaniche strategiche come i colpi a tempo, gli attacchi combinati tra i personaggi, i potenziamenti e diverse categorie di danno.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'esplorazione è fluida e senza interruzioni, permettendo al giocatore di muoversi liberamente nel mondo di gioco. Potrai nuotare, arrampicarti, scavalcare ostacoli, tuffarti e issarti su sporgenze per scoprire nuovi luoghi e segreti nascosti. Questo sistema di attraversamento rende l'avventura ancora più immersiva e naturale.
La storia è uno dei punti di forza dell'esperienza: intraprenderai un viaggio avventuroso ricco di emozioni, incontrando decine di personaggi e seguendo diverse linee narrative che si intrecciano lungo il cammino. Ogni incontro contribuisce a costruire un racconto profondo e affascinante. Quando vorrai prenderti una pausa dall'avventura, potrai navigare in barca, cucinare, pescare oppure rilassarti in una taverna. Qui la nostra recensione.