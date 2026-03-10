Sea of Stars è in offerta su Amazon: approfittane e portati a casa un RPG ispirato e dal sapore classico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Sea of Stars: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 37% per un costo totale e finale d'acquisto di 23,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Sea of Stars è un RPG a turni che rende omaggio ai grandi classici del genere, combinando nostalgia e meccaniche moderne per offrire un'esperienza coinvolgente e ricca di avventura. Il sistema di combattimento si basa su battaglie a turni dinamiche, arricchite da meccaniche strategiche come i colpi a tempo, gli attacchi combinati tra i personaggi, i potenziamenti e diverse categorie di danno.