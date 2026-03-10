Another Crab's Treasure è un gioco tutto da scoprire: in promo su Amazon per la festa delle offerte di marzo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Another Crab's Treasure che viene messo in offerta con uno sconto del 28% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 23,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Another Crab's Treasure è un action-adventure in stile soulslike ambientato in un originale mondo sottomarino, dove i rifiuti lasciati dagli esseri umani sono diventati parte integrante della vita marina. In questa curiosa società oceanica, gli oggetti scartati non sono soltanto spazzatura: vengono riutilizzati come strumenti, armature e persino armi.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il protagonista dell'avventura è Kril, un piccolo granchio che esplora le profondità dell'oceano alla ricerca della sua preziosa conchiglia. Durante il viaggio, il giocatore potrà apprendere numerose tecniche umami, abilità speciali ispirate agli altri abitanti del mare.
Questi poteri consentono di eseguire attacchi spettacolari e strategie diverse in combattimento, come colpire i nemici con la forza di una cicala di mare oppure intrappolarli grazie alla temibile trappola di Eunice.
L'esplorazione è uno degli elementi centrali del gioco. I fondali marini nascondono ambienti molto diversi tra loro: fitte foreste di alghe, colorate barriere coralline, città costruite con castelli di sabbia e perfino le oscure e misteriose trincee abissali. Qui la nostra recensione.