Cuffie wireless Logitech G Astro A50 in sconto per la Festa delle Offerte: qualità e controlli avanzati

Se cerchi delle cuffie di buona qualità e non hai un budget specifico, le Logitech G Astro A50 sono su Amazon a 239,99 € invece di 329,99 €. Puoi optare per due colorazioni diverse: se sei interessato, basterà toccare uno dei box qui sotto: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Ricordiamo che le offerte sono valide dal 10 al 16 marzo e i prezzi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Audio nitido e preciso
Queste cuffie si collegano a 3 piattaforme contemporaneamente tramite USB-C. Potrai quindi alternare Xbox, PS5 o Nintendo Switch grazie a un pratico controllo sulla cuffia. Troviamo inoltre driver audio Pro-G Graphene da 40 mm per la massima accuratezza. Il dock di ricarica magnetico ti permetterà di avere cuffie sempre cariche (in generale garantiscono un'autonomia di 24 ore di gioco). Potrai usufruire anche di un microfono a 48 KHz a banda larga per conversazioni cristalline.
Con G HUB e l'app G potrai personalizzare la tua esperienza audio con EQ parametrico a 10 bande, impostazioni del microfono e altro ancora. Ovviamente il prezzo potrebbe risultare ancora alto per alcuni utenti, ma su Amazon sono disponibili tante altre offerte. Continua a seguirci per scoprire tutte le altre promozioni in arrivo.