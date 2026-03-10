0

Still Wakes the Deep è in offerta su Amazon per PS5: immergiti in un'avventura oscura e disturbante nel gelido Mare del Nord

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione su Still Wakes the Deep che cala drasticamente di prezzo nella sua versione per PS5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/03/2026
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Still Wakes the Deep: titolo per PS5 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 42% per un prezzo finale d'acquisto di 18,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui in basso: Si tratta di un titolo horror non molto longevo, elemento che seppur sposandosi bene con la fattura dell'avventura, potrebbe rappresentare un limite per chi cerca un'esperienza più lunga. Ambientato su una piattaforma petrolifera nel Mare del Nord, ricostruita con grande attenzione ai dettagli

Ulteriori dettagli sul gioco

La storia prende avvio quando un terribile disastro colpisce l'impianto, trasformando un normale turno di lavoro in una lotta disperata per la sopravvivenza. L'atmosfera del gioco è resa ancora più intensa grazie alla presenza di un cast di doppiatori scozzesi che contribuisce a rendere l'esperienza più realistica e coinvolgente.

Still Wakes The Deep 4

Durante l'avventura, il giocatore deve affrontare la potenza e la pericolosità del mare, capace di mettere in crisi anche una delle strutture più resistenti mai costruite. La piattaforma diventa così un luogo instabile e pieno di pericoli, dove ogni passo potrebbe essere fatale. Con il progredire della storia, la situazione diventa sempre più inquietante. Qui la nostra recensione.

