Microsoft sospende temporaneamente Ask Copilot nella barra delle applicazioni di Windows 11

Microsoft ha deciso di sospendere temporaneamente Ask Copilot, la funzione di Windows 11 che avrebbe dovuto portare l'assistente IA direttamente nella barra delle applicazioni, sostituendo la tradizionale casella di Windows Search. La decisione arriva mentre l'azienda sta procedendo con l'unificazione dell'esperienza Copilot e Microsoft 365 Copilot all'interno di una singola applicazione. Annunciata lo scorso anno, Ask Copilot era stata progettata per consentire agli utenti di interagire con Copilot dalla Taskbar, mantenendo contemporaneamente la possibilità di cercare applicazioni e file. La funzionalità è stata distribuita progressivamente attraverso i programmi di anteprima, inizialmente soprattutto agli utenti commerciali che utilizzavano Microsoft 365 Copilot.

Microsoft spiega la sospensione di Ask Copilot su Windows 11 Microsoft stava inoltre sviluppando una versione destinata agli utenti consumer. Negli ultimi mesi, tuttavia, la situazione è cambiata. Un aggiornamento dell'app Copilot dedicata ai consumatori aveva già eliminato il supporto ad Ask Copilot, lasciando la funzione operativa esclusivamente attraverso Microsoft 365 Copilot. Ora, con il progetto di fusione delle due esperienze in una nuova app Copilot unificata, anche questa possibilità viene momentaneamente rimossa. Un video trapelato mostra Aion: un sistema operativo costruito da Microsoft attorno a Copilot Microsoft ha spiegato che la sospensione servirà ad aggiornare l'esperienza e a tenere conto dei feedback degli utenti. L'azienda non ha però specificato quali osservazioni abbiano portato alla decisione né quali modifiche concrete verranno introdotte. Chi utilizzava Ask Copilot vedrà quindi il ritorno automatico della normale esperienza Windows Search dopo gli aggiornamenti delle applicazioni interessate.