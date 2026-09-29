Meno TV ma più costosi: la crisi delle memorie colpisce anche i televisori

Il mercato dei televisori si prepara a vivere una fase caratterizzata da una domanda complessivamente più debole, ma con una crescente attenzione verso i modelli di fascia alta. Secondo le ultime previsioni di Omdia, le spedizioni globali dei TV dovrebbero diminuire dell'1% nel 2027, mentre quelle dei televisori premium sono destinate a crescere del 9,3% su base annua.
La categoria premium comprende i televisori con un prezzo medio di vendita superiore a 1.000 dollari, pari a circa 850 euro. La crescita non sarà però uniforme in tutti i mercati e sarà accompagnata da cambiamenti nelle strategie dei produttori.