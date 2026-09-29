Meno TV ma più costosi: la crisi delle memorie colpisce anche i televisori

La categoria premium comprende i televisori con un prezzo medio di vendita superiore a 1.000 dollari, pari a circa 850 euro. La crescita non sarà però uniforme in tutti i mercati e sarà accompagnata da cambiamenti nelle strategie dei produttori.

TV premium, costi delle memorie e nuove tecnologie spingono il mercato

A pesare sulle prospettive dei televisori economici sono soprattutto l'aumento dei costi dei componenti e la disponibilità limitata delle memorie. L'impatto è particolarmente rilevante sui modelli con margini ridotti: per un TV LCD da 65 pollici venduto a 300 dollari, circa 255 euro, anche pochi dollari aggiuntivi per la memoria possono incidere sensibilmente sulla redditività.

Le previsioni di spedizione per i TV premium per regione, da oggi al 2030

I modelli più costosi hanno invece maggiore margine per assorbire gli stessi aumenti senza modificare in modo altrettanto significativo il rapporto tra costi e prezzo finale. Secondo Omdia, la disponibilità limitata dei componenti sta quindi spingendo diversi produttori a destinare una quota maggiore delle forniture ai televisori di fascia alta.

La tecnologia dei pannelli rappresenta un altro elemento della strategia. Le retroilluminazioni RGB LED stanno guadagnando spazio grazie alla possibilità di aumentare il volume colore, migliorare il controllo della retroilluminazione locale e raggiungere livelli di luminosità più elevati. Omdia prevede che questa tecnologia rappresenterà il 49% dei ricavi globali dei TV premium entro il 2030.

Nello stesso periodo, i televisori LCD dotati di retroilluminazione convenzionale dovrebbero scendere al 2% dei ricavi premium. Il dato evidenzia il progressivo spostamento dell'offerta verso soluzioni capaci di giustificare prezzi più elevati attraverso caratteristiche tecniche più avanzate.

Previsione delle quote di mercato delle principali tecnologie per i TV premium da oggi al 2030

Il Nord America dovrebbe essere il mercato con la crescita più marcata per le spedizioni premium, con un aumento previsto del 21,9% nel 2027. Le nuove previsioni di Omdia mostrano quindi un settore TV diviso tra domanda generale in calo e maggiore concentrazione del mercato sulla fascia alta. Sarà interessante osservare nei prossimi trimestri quanto l'aumento dei costi dei componenti influirà sui prezzi dei modelli più economici e sulla disponibilità delle nuove tecnologie.