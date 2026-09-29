0

Oggi è l'ultimo giorno di Mario Kart Tour, il gioco verrà disattivato tra poche ore

Mario Kart Tour sta per chiudere i battenti in maniera definitiva: avete ormai poche ore per fare gli ultimi giri di pista prima che Nintendo spenga i server e lo cancelli.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   29/09/2026
La copertina di Mario Kart Tour
Mario Kart Tour
Mario Kart Tour
News Video Immagini

Come era stato annunciato in via ufficiale, siamo giunti praticamente all'ultimo giorno di Mario Kart Tour, sebbene secondo l'orario italiano la disattivazione del gioco avvenga precisamente nella mattina del 30 settembre.

Nintendo ha annunciato la chiusura di Mario Kart Tour già durante l'estate, con lo spegnimento dei server fissato per le 8:00 di mattina del 30 settembre, secondo l'orario italiano, mentre la data corrisponde al 29 settembre, ovvero oggi, per quanto riguarda il mercato americano.

Di fatto, se avete intenzione di effettuare un ultimo giro sul gioco, dovete sbrigarvi: a meno che non abbiate intenzione di alzarvi di buon'ora domani mattina, oggi è l'ultimo giorno in cui potete dedicarvi alle corse mariesche su smartphone.

Nessuna versione offline: il gioco verrà chiuso

Diversamente da quanto successo con Animal Crossing: Pocket Camp, lo spegnimento di Mario Kart Tour è totale: Nintendo in questo caso non pubblicherà una versione offline del gioco, dunque dopo la chiusura dei server il titolo non sarà più giocabile.

Si tratta di uno dei vari esperimenti effettuati da Nintendo in ambito mobile, riscuotendo in questo caso un certo successo attraverso un adattamento semplificato dei Mario Kart per console in ambito mobile.

Mario Kart Tour: la recensione Mario Kart Tour: la recensione

È stato distribuito come free-to-play con micro-transazioni e l'accesso gratuito ha ovviamente contribuito a una notevole quantità di download complessivi, sebbene alla lunga non sembra sia riuscito a conquistarsi una posizione solida su un mercato così competitivo.

Come risultato, Nintendo ha deciso di interrompere il supporto, che è comunque andato avanti per anni, e chiudere completamente il gioco. L'ultimo aggiornamento è stato l'Anniversary Tour finale, lanciato proprio un paio di settimane fa e vicino alla chiusura.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Oggi è l'ultimo giorno di Mario Kart Tour, il gioco verrà disattivato tra poche ore