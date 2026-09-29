Oggi è l'ultimo giorno di Mario Kart Tour, il gioco verrà disattivato tra poche ore

Di fatto, se avete intenzione di effettuare un ultimo giro sul gioco, dovete sbrigarvi: a meno che non abbiate intenzione di alzarvi di buon'ora domani mattina, oggi è l'ultimo giorno in cui potete dedicarvi alle corse mariesche su smartphone.

Come era stato annunciato in via ufficiale, siamo giunti praticamente all' ultimo giorno di Mario Kart Tour , sebbene secondo l'orario italiano la disattivazione del gioco avvenga precisamente nella mattina del 30 settembre.

Nessuna versione offline: il gioco verrà chiuso

Diversamente da quanto successo con Animal Crossing: Pocket Camp, lo spegnimento di Mario Kart Tour è totale: Nintendo in questo caso non pubblicherà una versione offline del gioco, dunque dopo la chiusura dei server il titolo non sarà più giocabile.

Si tratta di uno dei vari esperimenti effettuati da Nintendo in ambito mobile, riscuotendo in questo caso un certo successo attraverso un adattamento semplificato dei Mario Kart per console in ambito mobile.

È stato distribuito come free-to-play con micro-transazioni e l'accesso gratuito ha ovviamente contribuito a una notevole quantità di download complessivi, sebbene alla lunga non sembra sia riuscito a conquistarsi una posizione solida su un mercato così competitivo.

Come risultato, Nintendo ha deciso di interrompere il supporto, che è comunque andato avanti per anni, e chiudere completamente il gioco. L'ultimo aggiornamento è stato l'Anniversary Tour finale, lanciato proprio un paio di settimane fa e vicino alla chiusura.