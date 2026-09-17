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Mario Kart Tour annuncia l'Anniversary Tour finale, prima della chiusura

L'Anniversary Tour finale di Mario Kart Tour è in arrivo: tra poco il gioco chiuderà i battenti e i fan possono godersi un'ultima sfida.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   17/09/2026
Mario Kart Tour
Mario Kart Tour
Mario Kart Tour
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Mario Kart Tour ci dirà addio il 30 settembre 2026, come era stato annunciato pochi mesi fa. Il free to play però vuole fare un saluto finale ai fan, con un ultimo Anniversary Tour.

Potete vedere il trailer ufficiale poco sotto e scoprire alcune simpatiche statistiche di gioco.

Il trailer di Mario Kart Tour

Nintendo ha condiviso una serie di dati, come il fatto che sono stati aggiunti 202 piloti e 65 diverse tute per i personaggi Mii. C'è poi anche la classifica dei 20 personaggi più utilizzati nelle gare:

  1. Bowser
  2. Peach
  3. Toad
  4. Toadette
  5. Mario
  6. Metal Mario
  7. Daisy
  8. Dry Bowser
  9. Yoshi
  10. Koopa Troopa
  11. Donkey Kong
  12. Pauline
  13. Peachette
  14. Shy Guy
  15. Dry Bones
  16. King Boo
  17. Diddy Kong
  18. Baby Mario
  19. Baby Peach
  20. Pink Gold Peach

Ricordiamo inoltre che non ci sono piani per realizzare una versione offline del gioco, di conseguenza se volete fare un ultimo giro con Mario Kart Tour, vi conviene non aspettare troppo, visto che avete giusto un paio di settimane prima che vada offline.

Prete ha speso 40.000 dollari su Candy Crush e Mario Kart Tour con la carta di credito della chiesa Prete ha speso 40.000 dollari su Candy Crush e Mario Kart Tour con la carta di credito della chiesa

Il gioco è disponibile su iOS e Android, in versione "free to start" e acquisti in-game. Per giocare è necessario un account Nintendo.

Se volete continuare a giocare a Mario Kart, potete optare per Mario Kart World su Nintendo Switch 2.

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