Mario Kart Tour annuncia l'Anniversary Tour finale, prima della chiusura

Il trailer di Mario Kart Tour

Nintendo ha condiviso una serie di dati, come il fatto che sono stati aggiunti 202 piloti e 65 diverse tute per i personaggi Mii. C'è poi anche la classifica dei 20 personaggi più utilizzati nelle gare:

Bowser Peach Toad Toadette Mario Metal Mario Daisy Dry Bowser Yoshi Koopa Troopa Donkey Kong Pauline Peachette Shy Guy Dry Bones King Boo Diddy Kong Baby Mario Baby Peach Pink Gold Peach

Ricordiamo inoltre che non ci sono piani per realizzare una versione offline del gioco, di conseguenza se volete fare un ultimo giro con Mario Kart Tour, vi conviene non aspettare troppo, visto che avete giusto un paio di settimane prima che vada offline.

Il gioco è disponibile su iOS e Android, in versione "free to start" e acquisti in-game. Per giocare è necessario un account Nintendo.

Se volete continuare a giocare a Mario Kart, potete optare per Mario Kart World su Nintendo Switch 2.