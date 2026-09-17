Mario Kart Tour annuncia l'Anniversary Tour finale, prima della chiusura

Mario Kart Tour ci dirà addio il 30 settembre 2026, come era stato annunciato pochi mesi fa. Il free to play però vuole fare un saluto finale ai fan, con un ultimo Anniversary Tour.
Potete vedere il trailer ufficiale poco sotto e scoprire alcune simpatiche statistiche di gioco.
Il trailer di Mario Kart Tour
Nintendo ha condiviso una serie di dati, come il fatto che sono stati aggiunti 202 piloti e 65 diverse tute per i personaggi Mii. C'è poi anche la classifica dei 20 personaggi più utilizzati nelle gare:
- Bowser
- Peach
- Toad
- Toadette
- Mario
- Metal Mario
- Daisy
- Dry Bowser
- Yoshi
- Koopa Troopa
- Donkey Kong
- Pauline
- Peachette
- Shy Guy
- Dry Bones
- King Boo
- Diddy Kong
- Baby Mario
- Baby Peach
- Pink Gold Peach
Ricordiamo inoltre che non ci sono piani per realizzare una versione offline del gioco, di conseguenza se volete fare un ultimo giro con Mario Kart Tour, vi conviene non aspettare troppo, visto che avete giusto un paio di settimane prima che vada offline.
Il gioco è disponibile su iOS e Android, in versione "free to start" e acquisti in-game. Per giocare è necessario un account Nintendo.
Se volete continuare a giocare a Mario Kart, potete optare per Mario Kart World su Nintendo Switch 2.