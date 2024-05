Prete ha speso 40.000 dollari su Candy Crush e Mario Kart Tour con la carta di credito della chiesa

Un prete cattolico di Pottstown, in Pennsylvania, è stato accusato di aver usato la carta di credito della chiesa per spendere più di 40.000 dollari nei potenziamenti, leggasi microtransazioni, di Mario Kart Tour e Candy Crush . La cifra non sarebbe stata spesa tutta insieme, ma lungo tre anni.

Prete shoppone

Dio, patria e Candy Crush

A riportare la notizia è stato il Philadelphia Inquirer, con l'articolo che è sceso nei dettagli dell'accaduto, in buona parte confermato dal prete stesso. Autore del furto, questa l'accusa che gli viene mossa e per cui è stato arrestato, sarebbe stato il reverendo Lawrence Kozak di 51 anni. L'uomo è stato rilasciato su cauzione dopo aver pagato 250.000 dollari.

Stando alle indagini, un contabile che lavora nella chiesa di Kozak scoprì nel 2022 un quantità enorme di transazioni sulla carta di credito della chiesa, fatte nell'App Store di Apple. Gli acquisti erano iniziati a settembre 2019, poco dopo l'arrivo in parrocchia del reverendo Kozak, ed erano terminati a luglio 2022.

Stando a quanto rilevato, l'ID di Apple delle transazioni sarabbe quello di Kozak. Gli investigatori hanno anche scoperto acquisti fatti per la figlioccia dell'uomo, come un Fire Tablet, eseguiti tramite un account Amazon, sempre a lui intestato. Proprio il tablet è stato particolarmente rivelatore, perché il biglietto regalo era firmato "Zio Larry".

Il sacerdote ha speso molti soldi in Mario Kart Tour

Altri documenti hanno mostrato che a un certo punto Kozak aveva anche utilizzato il suo conto bancario personale per pagare 10.000 dollari del conto della carta di credito della chiesa.

Interrogato dagli investigatori nel 2022, il sacerdote spiegò che stava cercando aiuto per combattere la sua dipendenza da giochi mobile. Disse di non aver speso i soldi nel gioco d'azzardo, ma in potenziamenti per diversi giochi, così da avere dei vantaggi. Negò poi di aver usato intenzionalmente la carta di credito della chiesa, che secondo lui era solo collegata al suo account per pagare i conti della stessa. Naturalmente non ha negato di aver usato accidentalmente i fondi della chiesa in microtransazioni.

Comunque sia, Kozak è stato rimosso dal suo ruolo a novembre 2022, dopo un'indagine interna che ha svelato la sua dipendenza e l'utilizzo dei fondi della parrocchia. Dopo la rimozione, ha inviato un assegno di 8.000 dollari al nuovo sacerdote come rimborso, chiedendo scusa per i suoi errori e affermando di voler saldare completamente il suo debito.