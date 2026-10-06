Gli auricolari Bose QuietComfort con cancellazione del rumore sono in sconto al 40% per le Offerte Prime

Su Amazon sono attualmente disponibili gli auricolari Bose QuietComfort a 119,95 € rispetto al prezzo consigliato di 199,95 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Se sei interessato, puoi acquistare la tua colorazione preferita cliccando direttamente sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che le offerte Prime sono valide il 6 e 7 ottobre, quindi per pochi giorni.
Audio potente e stabilità perfetta
Questi auricolari wireless sono dotati di cancellazione del rumore, per un'esperienza audio convincente e priva di distrazioni. Sono certificati IPX4 e offrono un'ottima qualità sonora, mentre il Bluetooth multipoint consente di collegare gli auricolari a più dispositivi contemporaneamente. Più precisamente, la tecnologia Bluetooth 5.3 assicura una connessione stabile fino a 9 metri di distanza. Inoltre, potrai personalizzare le varie opzioni attraverso l'app Bose QCE, regolando bassi, medi e alti.
Gli auricolari sono inoltre dotati di pulsanti tattili: basterà un semplice tocco per saltare i brani o per regolare il volume. Infine, offrono fino a 8,5 ore di ascolto, mentre con la custodia wireless avrai fino a 2 ore di riproduzione in più. Ricordiamo che, se non lo hai già fatto in passato, è possibile provare gratuitamente Amazon Prime per 30 giorni, in modo da approfittare degli attuali sconti esclusivi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.