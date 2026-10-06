Il notebook ASUS V16 con RTX 4050 e Intel Core 5 è in sconto al 47% per le Offerte Prime

Su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime, è disponibile il notebook ASUS V16 a 799 € rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ovvero 1.499 €, permettendoti di risparmiare fino al 47%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che le offerte Prime sono valide il 6 e 7 ottobre, quindi per pochi giorni.
Buone prestazioni
Come anticipato, questo notebook (precisamente il modello V3607VU) presenta un display da 16" LED, Anti-Glare e frequenza di aggiornamento a 144Hz. Inoltre, utilizza il processore Intel Core 5 210H e la GPU NVIDIA GeForce RTX 4050, in grado di offrire buone prestazioni tra produttività, editing, applicazioni IA e gaming. I colori sono accurati, mentre la struttura robusta del dispositivo lo rende altamente affidabile per resistere all'uso quotidiano più intenso. Lato connettività, troviamo USB-C con PD, HDMI 2.1, Wi-Fi 6, RAM espandibile e SSD PCIe 4.0.
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