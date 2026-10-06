Hideo Kojima svela un cameo in un "grande" film live-action e anticipa nuovi progetti

Nel corso di un episodio a sorpresa del suo podcast Koji10, il game designer giapponese ha condiviso aggiornamenti sul futuro di Kojima Productions e sul suo nuovo progetto Physint, lasciandosi sfuggire un'indiscrezione che ha subito riacceso la curiosità degli appassionati: la sua presenza con un cameo all'interno di un importante film live-action .

Hideo Kojima , creatore di saghe iconiche come Metal Gear Solid e Death Stranding, torna a far parlare di sé e del suo legame con il mondo del cinema.

Il cameo in un "grande" film e le teorie dei fan

Parlando delle sue recenti esperienze nel doppiaggio - come il ruolo di una talpa nella versione giapponese del film d'animazione Zootropolis 2 -, Kojima ha spiegato che questa volta apparirà direttamente su schermo davanti alla macchina da presa.

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L'autore ha confermato di aver già completato le riprese, mantenendo tuttavia il massimo riserbo sul titolo della pellicola e persino sul luogo in cui si sono tenute le registrazioni: "Ho già girato qualche altra cosa. Me lo hanno chiesto diversi registi e altre persone."

Sebbene Kojima non abbia voluto rovinare la sorpresa, la community ha immediatamente iniziato a formulare le ipotesi più svariate. Tra i titoli più quotati nelle speculazioni dei fan figurano Dune: Parte 3 di Denis Villeneuve (in arrivo a dicembre), il nuovo Godzilla Minus Zero previsto per il prossimo mese e il futuro adattamento cinematografico di The Legend of Zelda. Non sono mancate nemmeno battute ironiche sui social network, con utenti che hanno ipotizzato la sua comparsa in Avengers: Doomsday.