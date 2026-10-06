Hideo Kojima svela un cameo in un "grande" film live-action e anticipa nuovi progetti

Hideo Kojima, creatore di saghe iconiche come Metal Gear Solid e Death Stranding, torna a far parlare di sé e del suo legame con il mondo del cinema.
Nel corso di un episodio a sorpresa del suo podcast Koji10, il game designer giapponese ha condiviso aggiornamenti sul futuro di Kojima Productions e sul suo nuovo progetto Physint, lasciandosi sfuggire un'indiscrezione che ha subito riacceso la curiosità degli appassionati: la sua presenza con un cameo all'interno di un importante film live-action.
Il cameo in un "grande" film e le teorie dei fan
Parlando delle sue recenti esperienze nel doppiaggio - come il ruolo di una talpa nella versione giapponese del film d'animazione Zootropolis 2 -, Kojima ha spiegato che questa volta apparirà direttamente su schermo davanti alla macchina da presa.
L'autore ha confermato di aver già completato le riprese, mantenendo tuttavia il massimo riserbo sul titolo della pellicola e persino sul luogo in cui si sono tenute le registrazioni: "Ho già girato qualche altra cosa. Me lo hanno chiesto diversi registi e altre persone."
Sebbene Kojima non abbia voluto rovinare la sorpresa, la community ha immediatamente iniziato a formulare le ipotesi più svariate. Tra i titoli più quotati nelle speculazioni dei fan figurano Dune: Parte 3 di Denis Villeneuve (in arrivo a dicembre), il nuovo Godzilla Minus Zero previsto per il prossimo mese e il futuro adattamento cinematografico di The Legend of Zelda. Non sono mancate nemmeno battute ironiche sui social network, con utenti che hanno ipotizzato la sua comparsa in Avengers: Doomsday.
Anime e videogiochi: le altre comparse in cantiere
Le apparizioni dell'autore non si limiteranno al cinema in carne e ossa. Durante la trasmissione, Kojima ha infatti svelato che presterà la propria voce a due importanti produzioni anime attualmente in fase di sviluppo, definite come opere di grande rilievo ma anch'esse ancora avvolte dal segreto.
Infine, il game designer ha accennato a un'ulteriore comparsa all'interno di un videogioco. Sebbene Kojima non si sia sbilanciato sui dettagli, i fan hanno già individuato diversi indizi online che testimonierebbero una sua scansione tridimensionale effettuata dagli studi di Naughty Dog per il loro prossimo titolo, Intergalactic: The Heretic Prophet.
Ricordiamo infine che Hideo Kojima ha parlato di OD e Physint, i giochi prodotti da Xbox.