Hideo Kojima fa visita a Sony, anche dopo la separazione da PlayStation per Physint

Anche se due delle produzioni più attese di Kojima sono ormai approdate nella scuderia di Microsoft, l'intesa e la stima reciproca tra l'autore e Sony non sembrano affatto scalfite. A confermare come un cambio negli accordi commerciali non abbia intaccato una partnership storica è stato lo stesso game director giapponese attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, nel quale si mostra all'interno di una prestigiosa sede della compagnia.

Lo scatto negli uffici e la visita al quartier generale di Sony Nella giornata di oggi, 16 ottobre, Kojima ha condiviso un'immagine elegante che lo ritrae all'interno di una moderna lounge: vestito con un completo total black, l'autore posa con un imponente logo luminoso a LED di Sony ben visibile alle sue spalle oltre la vetrata. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Sebbene non sia stato specificato quale ufficio della multinazionale abbia ospitato l'incontro, la visita conferma come il papà di opere influenti come Metal Gear Solid e Death Stranding continui a essere accolto con il massimo riguardo nei corridoi del colosso nipponico. Non si tratta, peraltro, di un episodio isolato: Kojima ha intensificato la frequentazione delle strutture della corporazione proprio nell'ultimo periodo, avendo condiviso già pochi giorni fa ulteriori scatti riconducibili a una trasferta separata.