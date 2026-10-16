Hideo Kojima fa visita a Sony, anche dopo la separazione da PlayStation per Physint

Anche se due delle produzioni più attese di Kojima sono ormai approdate nella scuderia di Microsoft, l'intesa e la stima reciproca tra l'autore e Sony non sembrano affatto scalfite. A confermare come un cambio negli accordi commerciali non abbia intaccato una partnership storica è stato lo stesso game director giapponese attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, nel quale si mostra all'interno di una prestigiosa sede della compagnia.
Lo scatto negli uffici e la visita al quartier generale di Sony
Nella giornata di oggi, 16 ottobre, Kojima ha condiviso un'immagine elegante che lo ritrae all'interno di una moderna lounge: vestito con un completo total black, l'autore posa con un imponente logo luminoso a LED di Sony ben visibile alle sue spalle oltre la vetrata.
Sebbene non sia stato specificato quale ufficio della multinazionale abbia ospitato l'incontro, la visita conferma come il papà di opere influenti come Metal Gear Solid e Death Stranding continui a essere accolto con il massimo riguardo nei corridoi del colosso nipponico. Non si tratta, peraltro, di un episodio isolato: Kojima ha intensificato la frequentazione delle strutture della corporazione proprio nell'ultimo periodo, avendo condiviso già pochi giorni fa ulteriori scatti riconducibili a una trasferta separata.
Il caso Physint, l'accordo con Xbox e il futuro di Kojima Productions
La serenità testimoniata da questi incontri assume un significato rilevante alla luce dei recenti trascorsi tra le due parti. Negli ultimi mesi si era infatti consumata una separazione sul fronte editoriale, dovuta alla decisione di Sony di rinunciare alla pubblicazione di Physint dopo che il progetto aveva accumulato diversi ritardi sulle tabelle di marcia previste. Kojima ha però messo al sicuro il progetto stringendo un accordo con la rivale Xbox, annunciando contestualmente l'attore Bill Skarsgård nei panni del protagonista.
Una reazione che non ha sorpreso gli addetti ai lavori, considerando che il legame con Microsoft era già solido grazie a OD, l'enigmatico horror psicologico interpretato da Sophia Lillis e Hunter Schafer. La continua vicinanza a Sony dimostra però che i ponti non sono mai stati tagliati: resta ora da vedere se questi frequenti viaggi preludano a nuove sinergie per qualche altro progetto ancora non annunciato di Kojima Productions.
Rimanendo in tema di retroscena sull'autore, sapevate che Hideo Kojima ha svelato un cameo in un "grande" film live-action e anticipa nuovi progetti.