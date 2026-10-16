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YouTube Premium potrebbe introdurre gli audiolibri senza costi aggiuntivi

YouTube starebbe trattando con diverse case editrici per introdurre un ampio catalogo di audiolibri ufficiali, che potrebbe essere incluso nell'abbonamento Premium, senza costi aggiuntivi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/10/2026
YouTube

YouTube vorrebbe introdurre un ampio catalogo di audiolibri ufficiali, che a quanto pare potrebbe essere incluso nell'abbonamento YouTube Premium senza costi aggiuntivi. Si tratterebbe quindi di un'iniziativa che va oltre i classici contenuti che conosciamo attualmente, almeno secondo le informazioni riportate. La novità, comunque, non arriverà a breve: potrebbe debuttare nel 2027 e YouTube avrebbe già avviato le trattative con diverse case editrici.

Non solo video

Le informazioni sono state riportate dal Wall Street Journal, secondo cui YouTube avrebbe intenzione di introdurre una funzione dedicata agli audiolibri. Le trattative sarebbero già iniziate, con l'intenzione di portare un ampio catalogo di prodotti ufficiali. È bene specificare che YouTube Premium non è stato menzionato esplicitamente, ma secondo la fonte gli audiolibri dovrebbero essere inclusi nell'abbonamento senza costi aggiuntivi.

La nuova funzione potrebbe attirare più utenti su YouTube Premium?
La nuova funzione potrebbe attirare più utenti su YouTube Premium?

Non è chiaro se gli utenti gratuiti dovranno necessariamente abbonarsi per accedere al catalogo o se potranno acquistare i singoli titoli separatamente. In ogni caso, Google vende già audiolibri tramite Google Play Libri, dove i titoli possono essere acquistati singolarmente. Al momento le informazioni al riguardo sono ancora piuttosto scarse, quindi non sappiamo come funzionerà il catalogo di audiolibri all'interno della piattaforma. Come anticipato, la nuova funzionalità potrebbe arrivare nel 2027, quindi dovremmo scoprire ulteriori informazioni nei prossimi mesi.

Nel frattempo YouTube Premium aumenta di prezzo

Di recente, il costo dell'abbonamento è aumentato nuovamente: l'abbonamento individuale passa da 13,99 € a 15,99 € (aumento di 2 €), mentre il piano Premium Family arriva a 29,99 € al mese per un aumento di 4 €.

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Premium Lite passa da 7,99 € a 8,99 €, mentre il piano dedicato agli studenti sale da 8,99 € a 10,49 €. Google ha giustificato questi rincari con la necessità di continuare a garantire un servizio di qualità. Nel frattempo, diversi utenti stanno riscontrando difficoltà ad accedere a YouTube dal browser.

#Google #Tecnologia
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