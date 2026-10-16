YouTube Premium potrebbe introdurre gli audiolibri senza costi aggiuntivi

YouTube vorrebbe introdurre un ampio catalogo di audiolibri ufficiali , che a quanto pare potrebbe essere incluso nell'abbonamento YouTube Premium senza costi aggiuntivi. Si tratterebbe quindi di un'iniziativa che va oltre i classici contenuti che conosciamo attualmente, almeno secondo le informazioni riportate. La novità, comunque, non arriverà a breve: potrebbe debuttare nel 2027 e YouTube avrebbe già avviato le trattative con diverse case editrici.

Non solo video

Le informazioni sono state riportate dal Wall Street Journal, secondo cui YouTube avrebbe intenzione di introdurre una funzione dedicata agli audiolibri. Le trattative sarebbero già iniziate, con l'intenzione di portare un ampio catalogo di prodotti ufficiali. È bene specificare che YouTube Premium non è stato menzionato esplicitamente, ma secondo la fonte gli audiolibri dovrebbero essere inclusi nell'abbonamento senza costi aggiuntivi.

La nuova funzione potrebbe attirare più utenti su YouTube Premium?

Non è chiaro se gli utenti gratuiti dovranno necessariamente abbonarsi per accedere al catalogo o se potranno acquistare i singoli titoli separatamente. In ogni caso, Google vende già audiolibri tramite Google Play Libri, dove i titoli possono essere acquistati singolarmente. Al momento le informazioni al riguardo sono ancora piuttosto scarse, quindi non sappiamo come funzionerà il catalogo di audiolibri all'interno della piattaforma. Come anticipato, la nuova funzionalità potrebbe arrivare nel 2027, quindi dovremmo scoprire ulteriori informazioni nei prossimi mesi.