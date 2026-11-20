La premessa narrativa, infatti, ruota attorno alla Church of Logic, un'organizzazione religiosa molto potente che ha indetto un evento attraverso il quale ha intenzione di eleggere il nuovo Dio del culto. La particolarità dello scontro, però, è che tutti i personaggi coinvolti nel gioco sono affetti da disturbi cognitivi e possiedono capacità fuori dall'ordinario, che hanno coltivato fino a trasformarle in veri e propri superpoteri. Con questa premessa, Psycho-Sleuth si trasforma in qualcosa di profondamente diverso dal solito gioco investigativo e questo rappresenta, secondo noi, un po' il bello e il brutto di questa avventura divertente e brutale.

Basta guardarlo in azione per pochi secondi per rendersi conto che in Psycho-Sleuth scorre il sangue di Danganronpa: un death game abitato da personaggi bizzarri, confinati in un luogo da cui solo uno uscirà vivo, in un'avventura che alterna fasi investigative e processi durante i quali smascherare il colpevole. Tredici persone e un omicidio perfetto da organizzare: uno di loro dovrà far fuori un altro dei partecipanti al gioco e farla franca senza essere scoperto. Semmai, a essere diversi rispetto alla matrice originale sono il contesto e le regole.

È bello constatare che, a distanza di anni (sedici, per la precisione), l'influenza di un capolavoro di genere come Danganronpa: Trigger Happy Havoc non si sia ancora esaurita. Vive nei nuovi lavori di Kazutaka Kodaka, lo storico scrittore che ormai ha aperto la sua azienda, Too Kyo Games, e realizza videogiochi che non si discostano molto dalla sua eredità, come Shuten Order, Master Detective Archives: RAIN CODE e The Hundred Line - Last Defense Academy . Vive anche nella volontà di Spike Chunsoft di riproporre la serie a un pubblico nuovo attraverso il remake del secondo capitolo, Danganronpa 2x2 , in uscita il prossimo anno. Infine, vive negli emuli come questo videogioco sviluppato dalla taiwanese PHOSEPO, che si intitola Psycho-Sleuth.

Alla ricerca di Dio

Lyle e Lena sono fratello e sorella e hanno vissuto una vita in fuga una volta scappati dall'orfanotrofio in cui sono cresciuti. Lyle ha un potere che gli permette di fabbricare illusioni talmente realistiche da ingannare anche se stesso. A tenerlo ancorato alla realtà è sua sorella Lena, che soffre di una condizione completamente opposta: non è in grado di mentire. Sono i due protagonisti del videogioco, insieme ad altri comprimari, ognuno caratterizzato molto bene sia dal punto di vista del design grafico sia per la propria storia personale e il proprio potere. Tra di loro ci sono vecchie conoscenze di Lyle, come Eirys, una ragazza cresciuta nello stesso orfanotrofio e affetta da cecità selettiva: riesce a vedere solo il protagonista del gioco e sua sorella. Ci sono personalità famose come la idol Alice, che ha paura di apparire a video e odia le telecamere, oppure altri personaggi affetti da doppia o tripla personalità. Altri ancora non vogliono svelare le loro carte per non offrire un vantaggio agli avversari.

A supportarli in questo gioco al massacro c'è lo staff della chiesa, che si accerta che le complesse regole della competizione siano rispettate. L'idea alla base pesca dal famoso gioco di società Werewolf (da noi Lupus in Tabula): in ogni partita viene assegnato in maniera casuale a uno dei giocatori il ruolo di lupo, mentre altri due saranno gli eroi. Il primo è colui che deve occuparsi di uccidere un altro partecipante cercando di farla franca; i due eroi sono coloro che, alla fine del processo, dovranno decidere, sulla base delle prove raccolte, chi è il lupo. Se indovineranno, allora il lupo verrà eliminato dal gioco e si procederà alla partita successiva. Nel caso di risposta sbagliata, il killer diventerà il nuovo Dio della Church of Logic.

Nel corso dei capitoli, poi, vengono aggiunti nuovi ruoli. Per fare un esempio, nel terzo viene introdotto il saggio, che è l'unico a conoscere l'identità del lupo, benché non possa farne parola con nessuno. Ovviamente l'obiettivo di Psycho-Sleuth è costruire un crescendo di tensione che riguardi tanto i personaggi quanto il videogiocatore, dal momento che il cospicuo investimento di tempo speso con i personaggi (circa 20 ore per portare a termine il gioco) renderà sempre più spietati e inattesi gli omicidi. Specialmente negli ultimi capitoli.

È possibile, in ogni momento, rivedere le prove che abbiamo raccolto

Purtroppo il continuo ricorrere all'espediente dei superpoteri dei personaggi come materiale per i colpi di scena rappresenta, alla lunga, un problema. Se è senz'altro vero che queste capacità permettono di costruire una storia piena di ribaltamenti, false piste e rivelazioni shock, allo stesso tempo infrangono la sospensione dell'incredulità del videogiocatore e disinnescano quasi completamente la possibilità di arrivare alla soluzione per deduzione. Francamente diventa inutile cercare di stare dietro alla storia e desumere il colpevole e il movente degli omicidi, dal momento che, un po' per i poteri esagerati che hanno a che fare con allucinazioni di massa, viaggi nel tempo e doppelganger, un po' perché molti dei personaggi tengono nascoste le loro abilità fino a quando non è ora di rivelarle, non c'è modo di anticipare gli avvenimenti. Questo però trasforma il giocatore da detective impegnato a interpretare le prove che gli vengono fornite a semplice lettore di una visual novel fantascientifica nella quale si è costantemente in balia di un narratore inaffidabile.