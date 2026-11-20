È bello constatare che, a distanza di anni (sedici, per la precisione), l'influenza di un capolavoro di genere come Danganronpa: Trigger Happy Havoc non si sia ancora esaurita. Vive nei nuovi lavori di Kazutaka Kodaka, lo storico scrittore che ormai ha aperto la sua azienda, Too Kyo Games, e realizza videogiochi che non si discostano molto dalla sua eredità, come Shuten Order, Master Detective Archives: RAIN CODE e The Hundred Line - Last Defense Academy. Vive anche nella volontà di Spike Chunsoft di riproporre la serie a un pubblico nuovo attraverso il remake del secondo capitolo, Danganronpa 2x2, in uscita il prossimo anno. Infine, vive negli emuli come questo videogioco sviluppato dalla taiwanese PHOSEPO, che si intitola Psycho-Sleuth.
Basta guardarlo in azione per pochi secondi per rendersi conto che in Psycho-Sleuth scorre il sangue di Danganronpa: un death game abitato da personaggi bizzarri, confinati in un luogo da cui solo uno uscirà vivo, in un'avventura che alterna fasi investigative e processi durante i quali smascherare il colpevole. Tredici persone e un omicidio perfetto da organizzare: uno di loro dovrà far fuori un altro dei partecipanti al gioco e farla franca senza essere scoperto. Semmai, a essere diversi rispetto alla matrice originale sono il contesto e le regole.
La premessa narrativa, infatti, ruota attorno alla Church of Logic, un'organizzazione religiosa molto potente che ha indetto un evento attraverso il quale ha intenzione di eleggere il nuovo Dio del culto. La particolarità dello scontro, però, è che tutti i personaggi coinvolti nel gioco sono affetti da disturbi cognitivi e possiedono capacità fuori dall'ordinario, che hanno coltivato fino a trasformarle in veri e propri superpoteri. Con questa premessa, Psycho-Sleuth si trasforma in qualcosa di profondamente diverso dal solito gioco investigativo e questo rappresenta, secondo noi, un po' il bello e il brutto di questa avventura divertente e brutale.
Alla ricerca di Dio
Lyle e Lena sono fratello e sorella e hanno vissuto una vita in fuga una volta scappati dall'orfanotrofio in cui sono cresciuti. Lyle ha un potere che gli permette di fabbricare illusioni talmente realistiche da ingannare anche se stesso. A tenerlo ancorato alla realtà è sua sorella Lena, che soffre di una condizione completamente opposta: non è in grado di mentire. Sono i due protagonisti del videogioco, insieme ad altri comprimari, ognuno caratterizzato molto bene sia dal punto di vista del design grafico sia per la propria storia personale e il proprio potere. Tra di loro ci sono vecchie conoscenze di Lyle, come Eirys, una ragazza cresciuta nello stesso orfanotrofio e affetta da cecità selettiva: riesce a vedere solo il protagonista del gioco e sua sorella. Ci sono personalità famose come la idol Alice, che ha paura di apparire a video e odia le telecamere, oppure altri personaggi affetti da doppia o tripla personalità. Altri ancora non vogliono svelare le loro carte per non offrire un vantaggio agli avversari.
A supportarli in questo gioco al massacro c'è lo staff della chiesa, che si accerta che le complesse regole della competizione siano rispettate. L'idea alla base pesca dal famoso gioco di società Werewolf (da noi Lupus in Tabula): in ogni partita viene assegnato in maniera casuale a uno dei giocatori il ruolo di lupo, mentre altri due saranno gli eroi. Il primo è colui che deve occuparsi di uccidere un altro partecipante cercando di farla franca; i due eroi sono coloro che, alla fine del processo, dovranno decidere, sulla base delle prove raccolte, chi è il lupo. Se indovineranno, allora il lupo verrà eliminato dal gioco e si procederà alla partita successiva. Nel caso di risposta sbagliata, il killer diventerà il nuovo Dio della Church of Logic.
Nel corso dei capitoli, poi, vengono aggiunti nuovi ruoli. Per fare un esempio, nel terzo viene introdotto il saggio, che è l'unico a conoscere l'identità del lupo, benché non possa farne parola con nessuno. Ovviamente l'obiettivo di Psycho-Sleuth è costruire un crescendo di tensione che riguardi tanto i personaggi quanto il videogiocatore, dal momento che il cospicuo investimento di tempo speso con i personaggi (circa 20 ore per portare a termine il gioco) renderà sempre più spietati e inattesi gli omicidi. Specialmente negli ultimi capitoli.
Purtroppo il continuo ricorrere all'espediente dei superpoteri dei personaggi come materiale per i colpi di scena rappresenta, alla lunga, un problema. Se è senz'altro vero che queste capacità permettono di costruire una storia piena di ribaltamenti, false piste e rivelazioni shock, allo stesso tempo infrangono la sospensione dell'incredulità del videogiocatore e disinnescano quasi completamente la possibilità di arrivare alla soluzione per deduzione. Francamente diventa inutile cercare di stare dietro alla storia e desumere il colpevole e il movente degli omicidi, dal momento che, un po' per i poteri esagerati che hanno a che fare con allucinazioni di massa, viaggi nel tempo e doppelganger, un po' perché molti dei personaggi tengono nascoste le loro abilità fino a quando non è ora di rivelarle, non c'è modo di anticipare gli avvenimenti. Questo però trasforma il giocatore da detective impegnato a interpretare le prove che gli vengono fornite a semplice lettore di una visual novel fantascientifica nella quale si è costantemente in balia di un narratore inaffidabile.
Obiezione!
Ogni capitolo di Psycho-Sleuth è suddiviso in due sezioni piuttosto nette: la prima è quella perlopiù narrativa, nella quale si seguono le vicende dei personaggi, si scopre il ruolo assegnato a Lyle e poi si prosegue fino ad arrivare al colpo di scena. Nonostante l'interazione con gli ambienti e i personaggi sia molto simile a Danganronpa, non c'è una vera e propria meccanica di esplorazione. È la storia che ci porta ora in questa, ora nell'altra stanza, e l'unico modo per proseguire è esaurire le opzioni di dialogo e raccogliere tutte le prove. In questa fase viene fuori perlopiù la natura da visual novel di Psycho-Sleuth, specialmente per quanto riguarda i capitoli avanzati, dove le fasi narrative sono assai lunghe e può capitare di leggere per decine e decine di minuti senza dover interagire con nulla.
La seconda parte di ogni capitolo, invece, vede tutti i protagonisti sopravvissuti seduti intorno a una tavola per arrivare a un verdetto di colpevolezza, ed è chiaramente il momento in cui al giocatore è richiesto un intervento diretto. Lyle ha infatti quasi sempre il ruolo di smontare le dichiarazioni degli altri personaggi, un po' come avviene in un Ace Attorney. In alcuni momenti cruciali passeremo in rassegna le testimonianze degli altri personaggi scegliendo, tra le prove a nostra disposizione, quale smentisce la dichiarazione. Lyle ha una barra dell'energia e ogni errore ci infligge un danno, costringendoci a ritentare. Dopo qualche sbaglio, Lyle farà un commento che ci permette, qualora ci si senta in alto mare, di avere un aiuto sulla parte più scricchiolante della dichiarazione. Il fatto è che l'estrema complessità dell'intreccio e le regole tutt'altro che ben definite dei poteri dei personaggi trasformano alcune di queste deduzioni in azzardi. A volte il collegamento tra una prova e un'affermazione non è immediatamente chiaro.
Intendiamoci: il problema non è tanto la presenza del sovrannaturale in sé - anche Danganronpa è sempre stato sul filo, e in Master Detective Archives: RAIN CODE i protagonisti hanno dei poteri - quanto il fatto che questo venga utilizzato come pretesto per costruire situazioni così complesse e assurde da rendere inutile ogni ragionamento razionale. In questo modo il giocatore perde progressivamente la sensazione di poter anticipare gli eventi, perché il gioco non gli fornisce gli strumenti per farlo. Le regole possono essere ribaltate da un potere che ancora non si conosce nemmeno, e questo rischia di far perdere interesse nel cercare di risolvere i casi prima che il gioco ti fornisca la soluzione. Perfino Lyle, in uno dei casi finali e davanti all'ennesimo colpo di scena, sbotta che non si può dimostrare qualcosa di sovrannaturale con la logica.
Anche il ritmo non sembra mai misurato come si deve e la ripetitività delle fasi in cui si smentiscono le dichiarazioni degli altri finisce per pesare molto. Manca l'inventiva che Kodaka ha sempre dimostrato nel voler movimentare fasi che altrimenti rischiano di essere botta e risposta piuttosto statici. E la stessa mancanza di inventiva si ripercuote anche nelle altre fasi di scelta nel corso dei dialoghi con gli altri protagonisti, che non hanno alcun reale peso narrativo. Alcune sembrano importanti, ma rappresentano solo un'illusione di libertà, dal momento che poi il protagonista sceglierà sempre e comunque l'opzione corretta per la storia; in altri casi, una scelta sbagliata ci conduce a un game over improvviso (e anche un po' assurdo in alcuni frangenti), che ci ha fatto chiedere perché proporre quella scelta in primo luogo.
Conclusioni
La formula di Danganronpa è ancora attuale e continua ad abitare l'immaginario degli sviluppatori e dei videogiocatori. Psycho-Sleuth si inserisce in questa tradizione e prova a contaminarne la scrittura con elementi sovrannaturali e una componente horror più marcata. Il risultato è un videogioco che regala colpi di scena spettacolari e personaggi molto interessanti, in una produzione assai curata sia nel design sia nel comparto sonoro, con un ottimo doppiaggio giapponese e musiche di contorno molto orecchiabili. Tuttavia non raggiunge le crudeli vette narrative delle opere di Kodaka, perché nel tentativo di sorprendere continuamente con la componente sovrannaturale il gioco finisce per compromettere il proprio slancio investigativo.
PRO
- Bei personaggi, ognuno caratterizzato a modo suo
- Curato dal punto di vista grafico e sonoro
- Tanti colpi di scena che ribaltano i casi
CONTRO
- Per il giocatore diventa impossibile prevedere gli sviluppi dei casi
- La meccanica di scontro tra prove e dichiarazioni viene a noia dopo un po'
- Qualche calo di ritmo nella prima parte dei casi, specialmente in quelli avanzati