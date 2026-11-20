Toby Fox , creatore di Deltarune e Undertale, ha pubblicato questa settimana la sua nuova newsletter dedicata all'autunno 2026, offrendo ai fan un dettagliato aggiornamento sullo stato dei lavori relativi sia al Capitolo 6 sia al Capitolo 7 .

"Gran parte del gioco sembra completa... ma alcune scene e dettagli importanti sono ancora acerbi nella loro presentazione, quindi ci vorrà ancora un po' prima di poter passare davvero ai test a pieno ritmo. Anche se il Capitolo 6 è un capitolo piuttosto breve , vorrei che fosse il migliore possibile. Non potrò affrettare i tempi."

Per quanto riguarda il Capitolo 6, lo sviluppo "procede bene" e il gioco ha ormai raggiunto lo stadio di "bozza strutturalmente completa", risultando già giocabile dall'inizio alla fine. Prima di passare alla fase di testing vero e proprio, tuttavia, servirà ancora "un po' più di tempo" per rifinire alcune scene e dettagli rimasti indietro:

Al via lo sviluppo del Capitolo 7: la fiducia di Toby Fox e le prossime tappe

Le novità non finiscono qui, perché il team ha "appena iniziato" a lavorare anche sul Capitolo 7, con gli sviluppatori che hanno già completato i propri compiti sul sesto episodio pronti a spostarsi sul nuovo fronte. Lo stesso Fox ha raccontato un curioso episodio legato alla presentazione della trama ai collaboratori, sottolineando inoltre di sentirsi molto più sicuro del solito sulla direzione intrapresa.

"Beh, abbiamo appena iniziato... Ho letto ad alta voce al team gli eventi e i dialoghi del Capitolo 7. Tuttavia, proprio quando la storia ha raggiunto un momento critico, ho smesso di leggere... Ho detto alla mia squadra che devono completare una parte maggiore del gioco prima che io racconti loro cosa succede. Sono tutti d'accordo sul fatto che sia più divertente così. I membri del team che hanno completato il loro lavoro sul Capitolo 6 sono ora passati al Capitolo 7. A differenza di ogni altro capitolo, questa volta sento davvero di sapere cosa sto facendo, quindi ho molta fiducia!"

In chiusura del messaggio, Toby Fox ha ricordato ai fan come lo studio si sia ampliato dai tempi del Capitolo 4, pur precisando che "è necessario sempre più tempo" per mantenere lo sviluppo al "ritmo più veloce possibile". Il prossimo aggiornamento ufficiale sullo stato dei lavori arriverà con tutta probabilità una volta completata la localizzazione del Capitolo 6.