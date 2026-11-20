In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile il visore Meta Quest 3S da 128 GB con Resident Evil 4 a 299,99 € rispetto al prezzo consigliato di 359,99 €, permettendoti di risparmiare il 17%. Si tratta di un piccolo sconto; se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Prova la realtà virtuale con Resident Evil
Questo visore senza fili offre un'esperienza ancora più dinamica, mentre il processore Snapdragon XR2 Gen 2 garantisce tempi di caricamento super rapidi e una grafica ancora più immersiva. Inoltre, con il 33% in più di memoria potrai vivere un gameplay più reattivo e immagini più definite. Specifichiamo che questo bundle include il visore e il gioco Resident Evil 4, da riscattare tramite l'app Meta Horizon dopo aver attivato e configurato il visore.
Si tratta quindi di un prodotto che ti permetterà di vivere un'esperienza di gioco immersiva e decisamente particolare. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.