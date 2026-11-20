A poche ore dal lancio sul mercato siamo già di fronte al primo caso di cronaca in cui viene tirato in ballo GTA 6 come modello, con il gioco gioco Rockstar Games che sarebbe stato emulato da due ragazzi minorenni responsabili di vandalismo e furto di autobus in quel di Rovigo. Nella notte tra il 18 e il 19 novembre, due ragazzini si sono introdotti di nascosto nel deposito di Bus Italia Veneto di Rovigo e hanno vandalizzato una decina di mezzi lì presenti, oltre a rubare un autobus e guidarlo per otto chilometri, finendo poi in un fosso e dandosi quindi alla fuga. I due sono stati rintracciati presso la stazione ferroviaria di Rovigo dalla Squadra Mobile, con indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Minorenni di Venezia, ponendo fine alla rocambolesca fuga.

Il possibile collegamento con GTA 6 Ovviamente non sono state riportare dichiarazioni ufficiali da parte dei due ragazzi minorenni, ma l'atto è stato già bollato come imitazione di GTA 6, il quale diventa responsabile già di un'emulazione criminale a tempo record, considerando che la questione è avvenuta proprio durante la notte del lancio del gioco. Al di là delle supposizioni, a supporto dell'idea che i due ragazzi abbiano agito pensando a GTA 6 ci sarebbe un video social pubblicato proprio per pubblicizzare il loro misfatto nel quale pare venga menzionato più volta il gioco di Rockstar Games. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i ragazzi si sarebbero introdotti nel deposito di Bus Italia Veneto verso le ore 23:00 di mercoledì 18, dunque proprio nelle ore in cui il mondo attendeva il lancio di GTA 6, e hanno danneggiato una decina di mezzi parcheggiati, infrangendo vetri e rompendo gli interni, oltre a farli scontrare nel piazzale. Hanno poi rubato uno degli autobus percorrendo circa otto chilometri in direzione Lendinara, per poi terminare la corsa in un fosso, sulla strada regionale 88, in una zona alquanto disabitata, dandosi poi alla fuga a piedi.