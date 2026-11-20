Sebbene in Grand Theft Auto 6 sia normalmente possibile passare alla visuale in prima persona soltanto in modo temporaneo - ad esempio per osservare da vicino il dettaglio di una texture oppure quando si consulta lo smartphone di gioco - non è ufficialmente consentito correre liberamente per la mappa e darsi al crimine in soggettiva come accadeva dopo l'introduzione della celebre modalità in GTA 5. Eppure, grazie a un ingegnoso espediente scoperto dagli utenti su Reddit, è effettivamente possibile sbloccarla.

Come attivare la visuale in prima persona in GTA 6 Attivare questa visuale nascosta direttamente in gioco è piuttosto semplice e richiede soltanto pochi passaggi tra le opzioni e i comandi: Aprire le impostazioni del controller e raggiungere la sezione Funzioni del Controller.

Modificare l'assegnazione del tasto touchpad / Select impostandolo su Camera 2 / 2.

Salire a bordo di un'automobile.

Estrarre il telefono utilizzando la croce direzionale.

Premere Cerchio (su PlayStation) oppure B (su Xbox), quindi premere rapidamente il tasto Select (o il touchpad). Unlock first-person mode in GTA6

by u/MuteSpotted74 in GTA Una volta eseguita la sequenza, GTA 6 passerà stabilmente alla visuale in prima persona.