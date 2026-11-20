Sebbene in Grand Theft Auto 6 sia normalmente possibile passare alla visuale in prima persona soltanto in modo temporaneo - ad esempio per osservare da vicino il dettaglio di una texture oppure quando si consulta lo smartphone di gioco - non è ufficialmente consentito correre liberamente per la mappa e darsi al crimine in soggettiva come accadeva dopo l'introduzione della celebre modalità in GTA 5. Eppure, grazie a un ingegnoso espediente scoperto dagli utenti su Reddit, è effettivamente possibile sbloccarla.
Come attivare la visuale in prima persona in GTA 6
Attivare questa visuale nascosta direttamente in gioco è piuttosto semplice e richiede soltanto pochi passaggi tra le opzioni e i comandi:
- Aprire le impostazioni del controller e raggiungere la sezione Funzioni del Controller.
- Modificare l'assegnazione del tasto touchpad / Select impostandolo su Camera 2 / 2.
- Salire a bordo di un'automobile.
- Estrarre il telefono utilizzando la croce direzionale.
- Premere Cerchio (su PlayStation) oppure B (su Xbox), quindi premere rapidamente il tasto Select (o il touchpad).
Unlock first-person mode in GTA6
by u/MuteSpotted74 in GTA
Una volta eseguita la sequenza, GTA 6 passerà stabilmente alla visuale in prima persona.
Una funzione giocabile ma non ancora rifinita (e come tornare in terza persona)
La modalità risulta completamente giocabile, pur non apparendo ancora rifinita al 100%. Impugnando un'arma da fuoco lunga, ad esempio, le spalle del personaggio tendono a compenetrare la telecamera, e anche l'animazione di scasso per entrare in un'auto appare ancora un po' grezza.
Sebbene i più complottisti si siano convinti che Rockstar Games stia trattenendo questa caratteristica per venderla separatamente come DLC, l'ipotesi più plausibile è che lo studio la stia semplicemente perfezionando per introdurla in un futuro aggiornamento.
Qualora si desideri abbandonare la prima persona, è infine necessario ricaricare un salvataggio. Non occorre tuttavia ripescare un vecchio file: è sufficiente salvare la partita mentre ci si trova in soggettiva e ricaricare immediatamente quello stesso salvataggio per tornare alla classica visuale in terza persona.
Vi lasciamo in conclusione alla nostra recensione di GTA 6.