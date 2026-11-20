Ubisoft ha registrato vendite superiori alle previsioni sia per Assassin's Creed Black Flag Resynced sia per Assassin's Creed Odyssey. Nel suo ultimo resoconto finanziario, la compagnia ha infatti evidenziato come Black Flag Resynced abbia "superato le aspettative", spinto soprattutto da una quota maggiore di giocatori che ha scelto di acquistare l'edizione premium.

L'effetto Christopher Nolan spinge ancora Assassin's Creed Odyssey

Accanto al titolo più recente, Ubisoft ha segnalato un aumento della spesa anche sui precedenti capitoli della saga di Assassin's Creed. In particolare, l'azienda ha citato Assassin's Creed Odyssey come esempio emblematico, spiegando che le vendite hanno beneficiato di una spinta significativa grazie all'uscita di un "grande film estivo".

Il riferimento è a Odissea, la pellicola scritta e diretta da Christopher Nolan. Già al momento dell'uscita nelle sale gli analisti avevano osservato come il videogioco stesse traendo vantaggio dal debutto del film, complice il rinnovato interesse del pubblico per l'ambientazione, un'occasione che la stessa Ubisoft aveva sfruttato per promuovere il proprio titolo.

Considerando che Assassin's Creed Odyssey è stato pubblicato nel 2018, la sua presenza all'interno di un resoconto finanziario solitamente incentrato sulle nuove uscite e sui giochi live service risulta piuttosto sorprendente. Pur non avendo fornito dati precisi sull'entità dell'incremento registrato quest'anno, la crescita si è rivelata abbastanza rilevante da essere inclusa tra i fattori determinanti dei risultati di vendita.