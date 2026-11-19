Secondo quanto ricostruito da GamesIndustry.biz , le posizioni interessate riguardano soprattutto ruoli di produzione e supporto e rappresentano meno del 4% dell'organico complessivo degli studi.

Ubisoft licenzierà 166 dipendenti dei suoi studi di Montréal e Québec City , "per garantire che le risorse siano allineate alle attuali priorità produttive e alle esigenze del business". Così viene spiegato nel comunicato con il ferale annuncio.

Chi hanno colpito i tagli?

I tagli avrebbero colpito persone che lavoravano a progetti cancellati o profondamente modificati di recente. L'azienda non ha fatto riferimento a effetti su giochi o progetti specifici in sviluppo in queste sedi, che lavorano ad alcuni dei marchi più importanti del gruppo.

Una delle sedi di Ubisoft

In una dichiarazione, Ubisoft spiega che "con l'evoluzione del portafoglio, le esigenze produttive cambiano e richiedono di adeguare la dimensione di alcuni team". La società afferma inoltre di dare grande valore al contributo dei team coinvolti e di riconoscere l'impatto della decisione sui colleghi: le persone interessate riceveranno un'indennità di fine rapporto, il prolungamento dell'assistenza sanitaria, servizi di supporto alla transizione professionale e altre risorse.

Tra i licenziamenti, secondo la testata, ci sarebbero anche dipendenti di Vantage Studios, la joint venture con Tencent che gestisce le serie Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six. Vantage è una delle "Creative House" della nuova struttura aziendale presentata a inizio anno, insieme a un round di tagli definito "definitivo" per ottenere 200 milioni di euro. Nel corso dell'anno Ubisoft ha ridotto centinaia di posti e chiuso diversi studi, tra cui Ubisoft Winnipeg, RedLynx, Belgrade e Halifax.

A settembre, inoltre, la Creative House 2 è stata rinominata Massive Entertainment, dopo la nomina alla guida dell'unità di Christoph Hartmann, già dirigente di 2K e Amazon Games. A ottobre erano stati effettuati tagli anche negli uffici tedeschi.