Nel presentare i risultati del primo semestre dell'anno fiscale corrente, Ubisoft ha confermato che la riorganizzazione dell'azienda sta andando avanti come previsto. Tra le novità c'è la fusione di due Creative House, la 3 e la 5, in un'unica realtà che sarà guidata da Julien Bares. La Creative House 3 era nata per occuparsi soprattutto di franchise live service come The Crew, Brawlhalla, For Honor e altri. La 5, invece, si rivolgeva al pubblico casual e mobile, con marchi come Just Dance, Ketchapp, Hungry Shark e Uno. La nuova entità riunirà quindi entrambi gli ambiti.

Il nuovo responsabile Ubisoft ha poi precisato che tutte le Creative House hanno ora un responsabile, dopo la nomina del general manager della Creative House 4. L'azienda non ha ancora reso noto il nome del dirigente, che dovrebbe entrare ufficialmente in organico a gennaio. Una delle sedi di Ubisoft La scelta di dividere l'attività in Creative House, ciascuna responsabile dei propri profitti e delle proprie perdite, era stata annunciata all'inizio dell'anno. Il piano aveva comportato anche la cancellazione di diversi progetti, tra cui il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, in sviluppo da lungo tempo. Oltre alle cinque Creative House originarie, la nuova struttura prevede due unità esterne: Motherbrain e un'altra, per ora senza nome. Motherbrain si occuperà soprattutto di Teammates, l'esperienza di intelligenza artificiale generativa di Ubisoft, e dello sviluppo di tecnologie proprietarie che il resto del gruppo potrà usare per creare esperienze di gioco originali, dagli NPC intelligenti ai game master basati sull'IA. L'unità senza nome ha invece il compito di valorizzare i marchi che non rientrano nel perimetro di nessuna Creative House, esplorando al contempo nuove tecnologie e idee di gameplay.