Il Nintendo Switch 2 in edizione speciale The Legend of Zelda, distribuito in occasione del 40° anniversario della serie, risulta essere un oggetto davvero ambito da molti utenti, tanto da essere andato esaurito in breve tempo ma pare che stia per tornare. Quando? Un indizio potrebbe indicare un periodo preciso in cui dovrebbe avvenire il restock.

La questione non è molto chiara, e soprattutto bisogna considerare che potrebbe riguardare specificamente il mercato nord americano, visto che proviene dalla sezione USA del Nintendo Store, ma su questo è comparsa un'indicazione piuttosto precisa su quando la particolare edizione della console potrebbe tornare disponibile per l'acquisto.

In base a una piccola scritta comparsa di recente, sembra che il restock dell'edizione speciale di Nintendo Switch sia previsto per gennaio 2027: tale è infatti il riferimento temporale dato dal sito del negozio ufficiale.