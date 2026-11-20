Il Nintendo Switch 2 in edizione speciale The Legend of Zelda, distribuito in occasione del 40° anniversario della serie, risulta essere un oggetto davvero ambito da molti utenti, tanto da essere andato esaurito in breve tempo ma pare che stia per tornare. Quando? Un indizio potrebbe indicare un periodo preciso in cui dovrebbe avvenire il restock.
La questione non è molto chiara, e soprattutto bisogna considerare che potrebbe riguardare specificamente il mercato nord americano, visto che proviene dalla sezione USA del Nintendo Store, ma su questo è comparsa un'indicazione piuttosto precisa su quando la particolare edizione della console potrebbe tornare disponibile per l'acquisto.
In base a una piccola scritta comparsa di recente, sembra che il restock dell'edizione speciale di Nintendo Switch sia previsto per gennaio 2027: tale è infatti il riferimento temporale dato dal sito del negozio ufficiale.
Una piccola scritta molto interessante
La questione può essere verificata facilmente: basta andare sulla pagina dedicata al Nintendo Switch 2 in edizione speciale The Legend of Zelda per vedere come la console risulti ancora esaurita, ma guardando sotto il tasto dell'acquisto che ora risulta oscurato per il "sold out", emerge un interessante dettaglio.
"Altro inventario è in arrivo per gennaio 2027!" Si legge nell'avviso, che consiglia di aggiungere l'oggetto alla propria lista dei desideri per ricevere delle notifiche attraverso l'app di Nintendo Store sul ritorno in disponibilità dei prodotti.
Questo fa pensare che in tale periodo il riassortimento potrebbe avvenire anche per i magazzini europei, dunque prendiamo in considerazione questa indicazione anche per il mercato italiano.
L'edizione speciale per il 40° anniversario di Zelda di Nintendo Switch 2 è stata presentata in corrispondenza con il lancio di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, il fenomenale remake uscito all'inizio del mese per la nuova console Nintendo.
Si tratta di un'edizione speciale particolarmente elegante, caratterizzata da una grafica che richiama la serie attraverso il ricorso a vari motivi che riprendono la Triforza sul Dock, sui Joy-Con e sullo chassis della console.
Al di là della caratterizzazione estetica non ci sono variazioni all'hardware, ovviamente, e il pacchetto non include il gioco The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che dunque va comprato a parte, ma si tratta comunque di un'edizione particolarmente bella, nonché praticamente l'unica edizione alternativa di Nintendo Switch 2 attualmente disponibile, sul fronte estetico.