Nonostante sia uscito solo da meno di due settimane e i dati raccolti fin qui siano ovviamente parziali, The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2 è già considerato il gioco più venduto in formato fisico in USA nel 2026.
Come abbiamo visto, il gioco ha già venduto oltre 5 milioni di copie e stabilito un record su Switch 2 essendo il miglior debutto di sempre un gioco pubblicato sulla console in questione, ma può ovviamente aspirare anche ad altri risultati da record, considerando che siamo ancora all'inizio.
La maggior parte delle vendite sono state registrare sui mercato videoludici principali di Nintendo, ovvero USA, Giappone e Regno Unito, e in particolare in Nord America sembra sia andato particolarmente bene.
Sull'argomento è intervenuto il solito Mat Piscatella, analista di mercato e responsabile del gruppo Circana, che raccoglie dati relativi all'area degli Stati Uniti in particolare, il quale sui social ha riferito il raggiungimento del primato in USA per Ocarina of Time.
"Dopo una sola settimana sul mercato, The Legend of Zelda: Ocarina of Time è il gioco fisico più venduto negli USA nel 2026", ha scritto Piscatella, "è il primo gioco a superare un milione di copie fisiche vendute nella settimana di lancio in USA dall'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nel 2023. Questo ovviamente per quanto riguarda i dati raccolti da Circana e con dati che riguardano solo la prima settimana, che poi comprende soltanto tre o quattro giorni di attività di vendita.
Ma GTA 6 è già in agguato
Il record è probabilmente destinato a durare poco, visto che GTA 6 incombe e le prenotazioni sembrano già aver superato qualsiasi quota possibile per i giochi precedenti, ma per il momento il gioco Nintendo può fregiarsi del titolo in questione, appena prima del possibile passaggio di testimone verso GTA 6.
Si potrebbe obiettare che il gioco Rockstar Games non è propriamente un titolo fisico, ma Circana ovviamente traccia anche le vendite delle scatole con codice all'interno come titoli fisici, dunque non cambia la questione.
In maniera simile, Zelda: Ocarina of Time sembra sia stato anche il lancio migliore dell'anno in UK sul mercato fisico, sempre per il momento, dunque la tendenza è chiara e l'operazione di remake si conferma un successo.