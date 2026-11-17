Nonostante sia uscito solo da meno di due settimane e i dati raccolti fin qui siano ovviamente parziali, The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2 è già considerato il gioco più venduto in formato fisico in USA nel 2026.

Come abbiamo visto, il gioco ha già venduto oltre 5 milioni di copie e stabilito un record su Switch 2 essendo il miglior debutto di sempre un gioco pubblicato sulla console in questione, ma può ovviamente aspirare anche ad altri risultati da record, considerando che siamo ancora all'inizio.

La maggior parte delle vendite sono state registrare sui mercato videoludici principali di Nintendo, ovvero USA, Giappone e Regno Unito, e in particolare in Nord America sembra sia andato particolarmente bene.