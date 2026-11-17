Novità per le fotocamere

Secondo quanto riportato dal leaker Ice Universe, il sensore principale dovrebbe adottare circuiti logici realizzati con un processo produttivo a 17 nanometri. Per capire meglio di cosa si tratta, bisogna considerare che nei moderni sensori fotografici di tipo stacked la parte che cattura la luce è separata da quella che si occupa di leggere e gestire i segnali generati dai pixel. Si tratta quindi di due livelli diversi. La novità riguarderebbe proprio il secondo livello, ovvero quello dedicato alla gestione dei dati. L'utilizzo di circuiti realizzati a 17 nm potrebbe consentire una lettura più rapida delle informazioni, una maggiore efficienza energetica e una gestione più avanzata dei segnali prima che vengano elaborati dal processore dello smartphone.

Un'immagine puramente indicativa di iPhone 20 Pro

In teoria, ciò potrebbe tradursi in vantaggi sia per la fotografia, ad esempio con scatti in sequenza più veloci, sia per i video, grazie a una possibile acquisizione più rapida dei fotogrammi. Un altro aspetto interessante riguarda la tecnologia LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), che Apple starebbe sviluppando per un proprio sensore fotografico. Questa soluzione punta soprattutto ad ampliare la gamma dinamica, cioè la capacità di una fotocamera di conservare i dettagli nelle zone molto luminose e in quelle più scure della stessa immagine. Non sappiamo, però, se il sensore LOFIC e quello con circuiti logici a 17 nm siano collegati o se si tratti di due progetti distinti.