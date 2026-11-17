Emergono nuove indiscrezioni sul futuro iPhone 20 Pro, questa volta legate al comparto fotografico. Apple potrebbe infatti introdurre alcune novità per il sensore principale, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità degli scatti. Ovviamente si tratta di pure indiscrezioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite.
Novità per le fotocamere
Secondo quanto riportato dal leaker Ice Universe, il sensore principale dovrebbe adottare circuiti logici realizzati con un processo produttivo a 17 nanometri. Per capire meglio di cosa si tratta, bisogna considerare che nei moderni sensori fotografici di tipo stacked la parte che cattura la luce è separata da quella che si occupa di leggere e gestire i segnali generati dai pixel. Si tratta quindi di due livelli diversi. La novità riguarderebbe proprio il secondo livello, ovvero quello dedicato alla gestione dei dati. L'utilizzo di circuiti realizzati a 17 nm potrebbe consentire una lettura più rapida delle informazioni, una maggiore efficienza energetica e una gestione più avanzata dei segnali prima che vengano elaborati dal processore dello smartphone.
In teoria, ciò potrebbe tradursi in vantaggi sia per la fotografia, ad esempio con scatti in sequenza più veloci, sia per i video, grazie a una possibile acquisizione più rapida dei fotogrammi. Un altro aspetto interessante riguarda la tecnologia LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), che Apple starebbe sviluppando per un proprio sensore fotografico. Questa soluzione punta soprattutto ad ampliare la gamma dinamica, cioè la capacità di una fotocamera di conservare i dettagli nelle zone molto luminose e in quelle più scure della stessa immagine. Non sappiamo, però, se il sensore LOFIC e quello con circuiti logici a 17 nm siano collegati o se si tratti di due progetti distinti.
Altre caratteristiche
Per quanto riguarda il design, il modello del 20° anniversario potrebbe introdurre altre modifiche. Secondo le indiscrezioni, iPhone 20 Pro dovrebbe integrare un display da 6,41 pollici con risoluzione di 2.686 x 1.236 pixel, mentre la variante Pro Max potrebbe arrivare a 6,96 pollici con risoluzione di 2.912 x 1.340 pixel. Tra le possibili novità troviamo anche uno schermo curvo su tutti e quattro i lati.
Apple starebbe inoltre valutando una soluzione con un foro nel display per ospitare la fotocamera frontale, anche se non è chiaro se questa tecnologia sarà pronta per il debutto. Sul retro, invece, dovremmo trovare un modulo fotografico con due sensori disposti orizzontalmente anziché verticalmente, come avviene sugli attuali modelli.