The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha già venduto oltre 5 milioni di copie e stabilito un record su Switch 2

Nintendo ha annunciato il primo importante traguardo commerciale di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. L'attesissimo remake per Nintendo Switch 2 ha infatti venduto oltre 5,2 milioni di copie in tutto il mondo nei primi quattro giorni dal lancio.

Il gioco è arrivato nei negozi il 5 novembre e, secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale di Nintendo, ha già raggiunto quota 5,2 milioni di copie vendute a livello globale, di cui circa 810.000 unità sono state acquistate in Giappone. Non solo si tratta di numeri da capogiro che farebbero invidia a molte produzioni tripla A multipiattaforma, ma Nintendo ha inoltre precisato che si tratta del miglior risultato ottenuto da un gioco first party al lancio su Nintendo Switch 2 durante i primi quattro giorni di permanenza sul mercato.