The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha già venduto oltre 5 milioni di copie e stabilito un record su Switch 2

Nintendo ha annunciato il primo importante traguardo commerciale di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. L'attesissimo remake per Nintendo Switch 2 ha infatti venduto oltre 5,2 milioni di copie in tutto il mondo nei primi quattro giorni dal lancio.
Il gioco è arrivato nei negozi il 5 novembre e, secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale di Nintendo, ha già raggiunto quota 5,2 milioni di copie vendute a livello globale, di cui circa 810.000 unità sono state acquistate in Giappone. Non solo si tratta di numeri da capogiro che farebbero invidia a molte produzioni tripla A multipiattaforma, ma Nintendo ha inoltre precisato che si tratta del miglior risultato ottenuto da un gioco first party al lancio su Nintendo Switch 2 durante i primi quattro giorni di permanenza sul mercato.
Solo Mario Kart World ha venduto di più
Secondo le informazioni diffuse dalla compagnia nell'ultimo report finanziario, soltanto Mario Kart World ha fatto registrare numeri superiori su Nintendo Switch 2 tra i giochi sviluppati e pubblicati direttamente da Nintendo, con 16,48 milioni di copie vendute al 30 settembre. Donkey Kong Bananza si fermava invece a 5,05 milioni di unità nello stesso periodo, anche se il dato è inevitabilmente cresciuto nelle settimane successive e risulta difficile quantificarne l'entità.
Il risultato conferma l'enorme interesse del pubblico nei confronti del ritorno di quello che viene spesso considerato uno dei videogiochi più importanti e influenti di tutti i tempi. Un'operazione che sembra insomma aver fatto centro sotto tutti gli aspetti, non a caso parliamo della "migliore versione di sempre del gioco migliore di sempre" nella nostra recensione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
I primi segnali di questo successo erano già emersi nei giorni scorsi. Nel Regno Unito il gioco ha infatti registrato il secondo miglior debutto di sempre per la serie The Legend of Zelda, oltre a diventare il più grande lancio per un gioco fisico del 2026.
A posteriori, questi numeri aiutano anche a contestualizzare alcune dichiarazioni fatte nelle scorse ore dal presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa. Pur senza condividere dati precisi, il dirigente aveva infatti parlato di un "ottimo avvio" per il remake di Ocarina of Time, sottolineando inoltre come Nintendo Switch 2 stia continuando a ottenere risultati positivi nonostante i recenti aumenti di prezzo adottati in diversi mercati.