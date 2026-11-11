0

POCO F9 Pro da 512 GB è su Amazon al minimo storico: Black Friday in anticipo

Tra le offerte di Amazon troviamo lo smartphone POCO F9 Pro da 512 GB a prezzo scontato, con display AMOLED, Snapdragon 8 Elite Gen 5 e fotocamera da 200 MP.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/11/2026
POCO F9 Pro

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone POCO F9 Pro da 512 GB a 699,90 € rispetto al prezzo di listino di 799,90 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immagini nitide e buone prestazioni

Questo smartphone è dotato di display AMOLED da 6,59" con frequenza di aggiornamento a 185 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit. Inoltre, è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 per offrire prestazioni ottime e gaming ottimizzato a 185 Hz. Il comparto fotografico si basa invece su una fotocamera da 200 MP, un teleobiettivo flottante da 50 MP con OIS e un'ultra-grandangolare da 8 MP per scatti versatili.

Lo smartphone POCO F9 Pro
Lo smartphone POCO F9 Pro

La batteria ha una capacità di 6.330 mAh con ricarica HyperCharge 100 W. Si tratta quindi di un prodotto piuttosto valido, con buone prestazioni e un'autonomia che garantisce un utilizzo senza interruzioni. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
POCO F9 Pro da 512 GB è su Amazon al minimo storico: Black Friday in anticipo