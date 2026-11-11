POCO F9 Pro da 512 GB è su Amazon al minimo storico: Black Friday in anticipo

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone POCO F9 Pro da 512 GB a 699,90 € rispetto al prezzo di listino di 799,90 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Immagini nitide e buone prestazioni
Questo smartphone è dotato di display AMOLED da 6,59" con frequenza di aggiornamento a 185 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit. Inoltre, è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 per offrire prestazioni ottime e gaming ottimizzato a 185 Hz. Il comparto fotografico si basa invece su una fotocamera da 200 MP, un teleobiettivo flottante da 50 MP con OIS e un'ultra-grandangolare da 8 MP per scatti versatili.
La batteria ha una capacità di 6.330 mAh con ricarica HyperCharge 100 W. Si tratta quindi di un prodotto piuttosto valido, con buone prestazioni e un'autonomia che garantisce un utilizzo senza interruzioni. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.