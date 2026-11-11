Castlevania: Lords of Shadow Ultimate Edition per PC Steam cala dell'81% su Instant Gaming

Se volete riscoprire il reboot dark fantasy della storica saga di Konami , su Instant Gaming è disponibile Castlevania: Lords of Shadow Ultimate Edition per PC (Steam) a una cifra irrisoria. Il gioco presenta un prezzo di listino di 25 euro, ma lo store applica un ribasso a catalogo dell'84%, esponendo un valore netto di 3,89 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra finale richiesta per l'acquisto ammonta a 4,75 euro. Il conteggio fissa lo sconto effettivo all'81%, consentendovi di risparmiare ben 20,25 euro rispetto al prezzo pieno. Per riscattare la chiave digitale e iniziare il download, potete fare riferimento al box dedicato o al link all'offerta qui .

Catene, magia della luce e titani: l'action gotico di MercurySteam su Steam

La narrazione vi mette nei panni di Gabriel Belmont, membro della Confraternita della Luce tormentato dal brutale omicidio della moglie Marie. Con la Terra ormai isolata dai cieli e infestata da creature malefiche, il cavaliere intraprende un pellegrinaggio mortale alla ricerca dei frammenti della Maschera di Dio, manufatto leggendario che si dice possa resuscitare i defunti. Il viaggio si snoda attraverso paludi infette, picchi innevati e castelli gotici arroccati, dove Gabriel dovrà affrontare le tre fazioni dei Signori dell'Ombra: i licantropi guidati da Cornell, la stirpe dei vampiri di Carmilla e i negromanti. L'atmosfera malinconica è impreziosita dalla direzione artistica del team spagnolo MercurySteam e dalla colonna sonora orchestrale diretta da Óscar Araujo.

Il gameplay propone una solida formula action hack-and-slash caratterizzata dall'uso della Croce da Combattimento, dotata di una catena retrattile capace di spazzare ampie porzioni d'arena e colpire sia a corto raggio sia a distanza. La profondità degli scontri poggia sull'alternanza tra due poteri speculari: la Magia della Luce, che ripristina la salute a ogni colpo andato a segno, e la Magia dell'Ombra, che aumenta sensibilmente i danni inferti ai nemici. Questa meccanica costringe a gestire costantemente l'energia accumulata con le schivate perfette per non restare scoperti contro le orde di mostri. Tra le sequenze più spettacolari spiccano le battaglie contro i titani colossali, giganteschi boss su cui arrampicarsi per individuare e distruggere i punti deboli runici.

Questa specifica Edizione Definitiva arricchisce l'avventura originale con i due capitoli aggiuntivi Reverie e Resurrezione, indispensabili per comprendere il destino finale di Gabriel Belmont e il ponte narrativo verso il seguito. La chiave digitale acquistata si sblocca direttamente su Steam, garantendo un'esperienza su sistemi Windows ottimizzata a 60 fotogrammi al secondo stabili, con texture ad alta definizione, salvataggi su cloud Valve e pieno supporto per gamepad e controller PC.