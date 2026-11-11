Muri invisibili e confini credibili: come il level design guida il giocatore

Con l'evoluzione dei videogiochi questa esigenza si è trasformata in una vera e propria disciplina progettuale : non basta impedire che il giocatore vada dove vuole, ma bisogna farlo in modo che il confine risulti credibile e funzionale.

La vera difficoltà è appunto bilanciare questi due aspetti, apparentemente banali ma profondamente importanti per ogni videogioco: un limite troppo evidente può ricordare a chi è immerso nell'avventura di trovarsi in un ambiente "finto", facendo cadere quella sospensione dell'incredulità , concetto nato in ambito letterario con Coleridge nel 1817, che ben si adatta anche al contesto videoludico.

Il level design dei videogiochi non decide solo come costruire gli ambienti di gioco, distribuire i nemici o posizionare item, ma soprattutto incide su quali percorsi seguire e ostacoli da superare. Possibilmente in modo credibile. Delimitare gli spazi, da sempre, è una delle funzioni primarie di ogni sviluppatore: ciò permette di controllare il ritmo dell'esperienza , guidare il giocatore, l'esplorazione e introdurre le sfide in modo equilibrato seguendo rispettosamente libertà (del giocatore) e controllo (del gioco).

La geometria: corridoi, pareti e passaggi obbligati

Il metodo diretto e più efficace per controllare il movimento nello spazio è quello di utilizzare la geometria dell'ambiente: pareti, porte, corridoi, scale, burroni e passaggi troppo stretti definiscono così le traiettorie possibili e stabiliscono l'accessibilità verso la corretta direzione. Tecnicamente, un livello può essere rappresentato da una rete di aree collegate tra loro dove il game designer decide "le leggi" che regolano queste connessioni: quali tenere aperte, come aprirle, quali determinate condizioni applicare e quali escludere. Tutto condizionato dalle dimensioni degli spazi. Gli ambienti grandi favoriscono l'esplorazione e la mobilità del personaggio, l'aggiramento di avversari e la ricerca di eventuali coperture; un corridoio stretto riduce la possibilità di movimento e aumenta la sensazione di vulnerabilità come Resident Evil ci insegna fin da subito nel primo capitolo, quando un cane ci salta addosso sfondando la finestra. Uno dei jumpscare più famosi della storia dei videogiochi reso tale proprio dalla progettazione chiusa e claustrofobica del livello.

La struttura di un Resident Evil è fatta di confini ben delimitati e coerenti

Rimanendo sulla serie di Capcom, ricordiamo anche Resident Evil 2, nel quale la stazione di polizia è organizzata attraverso corridoi, scale, porte e ambienti interconnessi sbloccabili con specifici oggetti chiave. In questi titoli ogni porta (chiusa) inizialmente inaccessibile diventa un riferimento mentale da superare, un obiettivo da raggiungere per accedere a zone inedite e progredire, un confine da abbattere che fa parte del gameplay stesso e contribuisce alla costruzione mentale della mappa da parte del giocatore.