Muri invisibili e confini credibili: come il level design guida il giocatore

Il level design dei videogiochi non decide solo come costruire gli ambienti di gioco, distribuire i nemici o posizionare item, ma soprattutto incide su quali percorsi seguire e ostacoli da superare. Possibilmente in modo credibile. Delimitare gli spazi, da sempre, è una delle funzioni primarie di ogni sviluppatore: ciò permette di controllare il ritmo dell'esperienza, guidare il giocatore, l'esplorazione e introdurre le sfide in modo equilibrato seguendo rispettosamente libertà (del giocatore) e controllo (del gioco).
La vera difficoltà è appunto bilanciare questi due aspetti, apparentemente banali ma profondamente importanti per ogni videogioco: un limite troppo evidente può ricordare a chi è immerso nell'avventura di trovarsi in un ambiente "finto", facendo cadere quella sospensione dell'incredulità, concetto nato in ambito letterario con Coleridge nel 1817, che ben si adatta anche al contesto videoludico.
D'altro canto un confine integrato con coerenza nella meccanica di gioco e nella narrazione può diventare parte fondamentale dell'esperienza.
Con l'evoluzione dei videogiochi questa esigenza si è trasformata in una vera e propria disciplina progettuale: non basta impedire che il giocatore vada dove vuole, ma bisogna farlo in modo che il confine risulti credibile e funzionale.
La geometria: corridoi, pareti e passaggi obbligati
Il metodo diretto e più efficace per controllare il movimento nello spazio è quello di utilizzare la geometria dell'ambiente: pareti, porte, corridoi, scale, burroni e passaggi troppo stretti definiscono così le traiettorie possibili e stabiliscono l'accessibilità verso la corretta direzione. Tecnicamente, un livello può essere rappresentato da una rete di aree collegate tra loro dove il game designer decide "le leggi" che regolano queste connessioni: quali tenere aperte, come aprirle, quali determinate condizioni applicare e quali escludere. Tutto condizionato dalle dimensioni degli spazi. Gli ambienti grandi favoriscono l'esplorazione e la mobilità del personaggio, l'aggiramento di avversari e la ricerca di eventuali coperture; un corridoio stretto riduce la possibilità di movimento e aumenta la sensazione di vulnerabilità come Resident Evil ci insegna fin da subito nel primo capitolo, quando un cane ci salta addosso sfondando la finestra. Uno dei jumpscare più famosi della storia dei videogiochi reso tale proprio dalla progettazione chiusa e claustrofobica del livello.
Rimanendo sulla serie di Capcom, ricordiamo anche Resident Evil 2, nel quale la stazione di polizia è organizzata attraverso corridoi, scale, porte e ambienti interconnessi sbloccabili con specifici oggetti chiave. In questi titoli ogni porta (chiusa) inizialmente inaccessibile diventa un riferimento mentale da superare, un obiettivo da raggiungere per accedere a zone inedite e progredire, un confine da abbattere che fa parte del gameplay stesso e contribuisce alla costruzione mentale della mappa da parte del giocatore.
Cos'è un choke point nel level design
Una tecnica molto diffusa è quella del cosiddetto choke-point, un passaggio obbligato che in modo temporaneo o permanente restringe lo spazio da percorrere e guida il giocatore nella direzione voluta. Tunnel, strettoie, corridoi possono veicolare la storia verso una determinata zona, preparare il protagonista a uno scontro oppure separare due momenti diversi della storia.
In giochi come Half-Life questo concetto è magistralmente espresso attraverso l'alternanza tra ambienti aperti e industriali, dove il giocatore può osservare gli avversari, valutare strategie e cercare ripari, e condotti stretti e angusti. Giochi come Team Fortress 2, Halo, Overwatch e Counter-Strike sono pieni di questi passaggi obbligati dove inevitabilmente il gioco ci mette alla prova nello scontro diretto senza possibilità di nascondersi o fuggire.
Questi colli di bottiglia vanno ovviamente utilizzati con intelligenza e parsimonia, in giochi che premiano la mobilità e la strategia, una successione eccessiva di passaggi obbligati potrebbe infatti limitare troppo le possibilità strategiche invece di arricchirle.
Il choke-point non funge solo da mezzo di controllo dell'area di gioco, ma anche da strumento per controllare il ritmo dell'azione (il cosiddetto "pacing"). È utilizzato come "muro invisibile" che controlla anche la linea di tiro negli sparatutto: riducendo e controllando lo spazio, i level designer possono costringere i giocatori a convergere verso un unico asse visivo. Mentre chi attacca perde la possibilità di usare la visione periferica, chi difende si trova a monitorare un solo vettore di approccio.
Controllare il ritmo di gioco
Nei videogiochi competitivi (FPS ma anche MOBA e RTS), i choke-point alterano il valore delle abilità e delle armi attraverso la matematica dello spazio: l'area di effetto di alcune armi è amplificata, mentre il "crowd-control" attuato stordendo o rallentando i nemici con barriere fisiche diventa un potere da utilizzare per vincere. Si pensi ai muri di Mei in Overwatch, per esempio. La gestione di questo genere di blocchi invisibili ha numerose varianti che rendono i choke-point di natura eterogenea. Se presenti, le cosiddette "flanking routes" (vie di aggiramento) permettono di prendere gli avversari di spalle evitando il collo di bottiglia.
Altre volte vengono inseriti elementi di verticalità come balconi, condotti di areazione o piattaforme che permettono di rompere la linea di tiro bidimensionale del difensore, costringendo a portare l'attenzione su più elementi (orizzontali e appunto verticali). Un "soft-choke" presenta inoltre elementi distruttibili o coperture temporanee, mentre un "hard-choke" è invalicabile senza possibilità di evitare lo scontro diretto.
I celebri doppi portoni all'interno della mappa Dust II di Counter-Strike: Global Offensive sono un altro esempio lampante di soft-choke: la zona obbliga il giocatore a un passaggio obbligato.
È "soft" perché i portoni sono penetrabili, per il possibile uso dello spazio tra le porte con flashbang o fumogeni, ma anche perché una volta attraversato il livello regala alcuni ripari, evitando così di esporsi come carne da macello. La mappa Operation Métro di Battlefield 3 è un esempio di muro invisibile "hard", dove le scale della metropolitana costringono i giocatori a esporsi al fuoco nemico posizionato in alto.
Cos'è il gating nei videogiochi
Uno dei confini artificiali più famosi è il cosiddetto "gating". Non tutti i muri o le limitazioni devono essere necessariamente fisici. Attraverso il gating si subordina l'accesso a nuove aree al raggiungimento di uno specifico obiettivo o requisito.
In Resident Evil Requiem, per fare un esempio, si accede alle nuove ali del Rhodes Hill Chronic Care Center solo dopo aver trovato le tessere che aprono le specifiche porte di accesso. Ma si può trattare dell'acquisizione di un'abilità come in tutti i giochi della serie Metroid, dove nuove facoltà di Samus (come il Control Beam in Metroid Prime 4: Beyond) permettono sia nel backtracking che nella prosecuzione del gioco di accedere ad aree inesplorate. Il risultato è un sistema che incentiva la memoria spaziale, il ricordo di ogni passaggio chiuso e la rivalutazione degli ambienti già esplorati, diventando parte integrante del gameplay.
Fattore fondamentale per una buona implementazione del gating è che quest'ultimo risulti riconoscibile in modo univoco dal giocatore, senza incomprensioni. Compito del game designer è quello di far capire a chi tiene il pad tra le mani quale sia il requisito tramite una forma specifica dell'ostacolo, le sue caratteristiche o la connotazione dell'ambiente dove viene posizionato.
La topografia dei videogiochi
Le delimitazioni delle aree di gioco possono avvenire anche in maniera "artificiosamente naturale" sfruttando la topografia della stessa mappa. Inserire montagne, fitti boschi, fiumi, canyon, precipizi o pareti rocciose impedisce di accedere a determinate aree o di sconfinare fuori dall'area progettata per la storia.
In questi casi la verticalità è un elemento alternativo che svolge il compito di guidare il giocatore attraverso barriere apparentemente invalicabili. In The Legend of Zelda: Breath of the Wild la conformazione del territorio concorre costantemente a indirizzare Link nella mappa di gioco, anche se ogni montagna può essere scalata, aggirata o sfruttata con le proprie abilità, comportando rischi e costi differenti. L'esempio del capolavoro Nintendo è emblematico perché tutto il suo mondo è perfettamente coerente: aspetto, funzionalità e difetti delle varie superfici e muri sono coerenti con la fisica del gameplay e permettono al giocatore di aggirare ogni ostacolo, oppure scegliere vie e strade più semplici.
Al contrario, se una parete sembrasse scalabile, ma non lo fosse nella pratica, questo provocherebbe frustrazione e l'interpretazione da parte del giocatore di un difetto di programmazione o progettazione. In The Elder Scrolls V: Skyrim le montagne che circondano i confini della mappa (come quelle verso Morrowind o Cyrodiil) diventano improvvisamente troppo ripide per essere scalate, accompagnate dal classico messaggio di testo "Non puoi andare da questa parte".
In giochi come Grand Theft Auto V, Jak and Daxter: The Precursor Legacy o Crysis il giocatore che si allontana troppo dalla costa, avventurandosi tra le onde del mare, può essere attaccato da uno squalo oppure tempestato di missili lanciati dalle navi.
Rendere credibili i confini
La dissonanza ludonarrativa codificata nel 2007 dal game designer Clint Hocking è in sostanza il conflitto o l'incoerenza che si crea all'interno di un videogioco quando le sue meccaniche contraddicono direttamente storia o personaggi. Tutto ciò porta a "non credere" più al contesto in cui giochiamo, creando un distacco emotivo o peggio ancora assenza di immedesimazione, esattamente la stessa cosa che avviene tradendo la prima citata "sospensione dell'incredulità".
Ebbene, un muro invisibile non coerente con il contesto, proprio come può succedere con il gameplay o un'errata caratterizzazione dei personaggi, potrebbe portare a questo distacco da parte del giocatore, che così avverte un "artificio" poco credibile all'interno della storia che sta vivendo. Per questo motivo è necessario che nella delimitazione "naturale" dell'area di gioco ci siano elementi contestuali al titolo in questione: un cancello, una parete crollata, una zona contaminata. Una barriera invisibile, invece, blocca il giocatore senza dargli una spiegazione plausibile e visibile. Quando un limite appare arbitrario, l'illusione, il "castello" dell'immersività crolla miseramente.
Si pensi, per prendere un celebre esempio, al Santuario d'inverno in Dark Souls 2, dove alcune macerie che bloccano la strada verso il Castello di Drangleic sono un mucchio di sassi alti poco più che al ginocchio.
La sproporzione per superare quel piccolo ostacolo e accedere al santuario, inoltre, appare totalmente ingiustificata obbligando il giocatore a sconfiggere i quattro Antichi o in alternativa arrivarci con almeno un milione di anime ottenute. Anche in Gears of War, nonostante i protagonisti scavalchino ripari e ostacoli, si incorre spesso in piccoli marciapiedi o minimi detriti apparentemente superabili con facilità, ma che non lo sono.
La complessità degli open world
In un open world come World of Warcraft delimitare lo spazio potrebbe essere un esercizio tecnico particolarmente complesso in virtù del fatto che il giocatore dispone di infinite direzioni e destinazioni possibili. In questi casi l'applicazione di confini naturali è sicuramente più complicata, anche se ovviamente possibile e doveroso per delimitare il perimetro della mappa.
Al suo interno, invece, si ricorre a "barriere di livello" costituite da nemici progressivamente sempre più forti. È il caso dell'MMO di Blizzard, dove si procede di zona in zona potenziando il proprio personaggio e rendendolo competitivo nelle aree adiacenti dove pullulano nemici gradualmente sempre più ostici. I territori sono tutti interconnessi senza alcuna barriera visibile o artificiale, i nemici concorrono a bloccare l'avanzata in base al livello posseduto, risultando più difficili da battere per chi ha un livello troppo basso. La differenza tra i normali muri (visibili o meno) e questo genere di blocco è lampante.
Da una parte si impedisce il movimento, dall'altra si scoraggia in modo plausibile, lasciando aperta la possibilità a un futuro dove il proprio personaggio ha livellato ulteriormente. Il passaggio da una zona all'altra ha quindi un certo "costo".
L'utilizzo di questi blocchi concorre anche negli open world a dare un certo ritmo al gioco, nella misura voluta dallo sviluppatore, ma anche a superare limiti tecnici e tecnologici (il gioco non può essere infinito), controllare la narrazione mettendo in scena eventi in un certo ordine e dando infine un'illusoria sensazione di libertà che fa apparire il mondo ancora più vasto.
I limiti come strumento di progettazione
Prendendo in considerazione tutti questi strumenti di delimitazione delle aree di gioco appare chiaro un concetto: la qualità del level design non dipende dalla quantità di spazio a disposizione del giocatore, ma da come questo venga organizzato, delimitato e comunicato.
Ogni limite dovrebbe in linea teorica rispondere a una precisa esigenza progettuale e di gameplay: che si tratti di controllare il ritmo di gioco, guidare il giocatore nella storia oppure organizzare la crescita del personaggio, le delimitazioni devono sempre essere coerenti con il mondo circostante e la narrazione. I migliori "muri" non sono quindi quelli che bloccano o limitano, bensì quelli che guidano la scoperta alimentando una sfida crescente, facendo percepire la libertà all'interno di un mondo costruito con coerenza e rispetto del personaggio, e di riflesso del giocatore stesso.