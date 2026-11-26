Nella Tokyo del Collasso un fattorino e un'investigatrice affrontano mostri a colpi di contrattacchi a tempo: il sistema è ostico, ma il gioco sa quando fermarsi.

Qual è, oggi, il reale valore di una produzione indipendente? E soprattutto, in quale momento la modestia delle risorse cessa di rappresentare un limite per diventare, paradossalmente, la misura più eloquente dell'ambizione dei suoi creatori? Il videogioco contemporaneo, sempre più incline a confondere la magnificenza tecnologica con la profondità progettuale, ha progressivamente consolidato una distinzione comoda, ma ingannevole: da una parte le produzioni milionarie, consacrate all'opulenza audiovisiva e alla moltiplicazione dei contenuti; dall'altra gli indipendenti, ai quali sembrerebbe spettare la "condanna" di dover colmare con l'ingegno ciò che non possono permettersi economicamente. Eppure, esistono videogiochi capaci di incrinare questa contrapposizione: piccoli prodigi di ostinazione creativa nei quali il rigore dei meccanismi e la ricchezza delle intuizioni tradiscono una vocazione più vasta delle effettive dimensioni del progetto. Qliphah in Providence's Shadow appartiene precisamente a questa categoria, quella delle produzioni che sembrano voler superare i propri confini, non attraverso l'abbondanza dei contenuti, ma con una concezione del videogioco che antepone la complessità delle idee alla disponibilità dei mezzi. Un'opera che invita a interrogarsi sulla reale distanza che separa la magnificenza produttiva dall'ambizione creativa.

Tokyo: anatomia di un mondo in disfacimento Sviluppato da UnitePlus con il coinvolgimento di Arc System Works, il titolo giapponese esibisce fin dalle prime battute una grande consapevolezza della propria identità, tanto da suggerire una produzione prossima alla fascia dei doppia A. L'eccellente sequenza introduttiva in stile anime, la profusione di illustrazioni e un character design affidato a Rolua, nel quale riverberano suggestioni del primo Tetsuya Nomura e certe raffinatezze figurative di Ayami Kojima, concorrono a delineare un'opera dall'impronta visiva immediatamente riconoscibile. Figure eleganti e tormentate, creature dalle anatomie impossibili, un'estetica sospesa fra occultismo, degenerazione organica e fascinazione per l'apocalisse: tutto di Qliphah in Providence's Shadow sembra voler annunciare qualcosa di imponente. E proprio in questa sproporzione risiede una parte considerevole del suo fascino. La Tokyo immaginata dagli sviluppatori non possiede l'estensione né la ricchezza scenografica che le sue premesse lascerebbero presagire. È una metropoli in disfacimento che il giocatore conosce soprattutto attraverso delle fotografie sbiadite, una serie di documenti e lunghi dialoghi. Una città nella quale il degrado assume i contorni di un malessere, capace di corrompere la materia, le istituzioni e l'identità stessa degli individui. Tuttavia, nel suo minimalismo, il gioco riesce a evocare un universo inquietante, gravido di una decadenza quasi surreale, radicata in quella tradizione dell'immaginario nipponico che ha saputo trasformare l'orrore corporeo e la contaminazione del sacro in strumenti di introspezione dell'essere umano. Il futuro dei JRPG è in miniatura? In questo scenario, già sconvolto dal cosiddetto Collasso, si inserisce la vicenda di Souma Hoshigami, giovane fattorino la cui esistenza viene irrimediabilmente compromessa dall'aggressione di un aberrante. Sopravvissuto all'incontro, il ragazzo scopre di aver subito una trasformazione che lo colloca al confine fra umanità e aberrazione. A salvarlo è Rena Hizuki, investigatrice della Quinta Divisione Affari Esteri della polizia metropolitana di Tokyo, un reparto specializzato nel contenimento delle anomalie soprannaturali. Ma il salvataggio assume immediatamente contorni inquietanti: Souma viene infatti preso in custodia come semplice "oggetto smarrito", avendo ormai perso la propria condizione giuridica di essere umano. Una premessa che introduce quasi incidentalmente uno degli interrogativi che più ci hanno turbato: cosa rimane dell'identità individuale quando persino le istituzioni possono stabilirne arbitrariamente il valore? I testi del gioco sono localizzati in italiano È proprio attraverso la difficile collaborazione fra i due protagonisti, entrambi segnati in maniera differente dalla contaminazione, che prende forma un'indagine destinata a inoltrarsi nelle pieghe più oscure della metropoli. La diffusione del Tiny True, una sostanza stupefacente dalle proprietà soprannaturali, si intreccia con la comparsa di misteriose ferite che deturpano i corpi degli individui più giovani, mentre una setta apparentemente coinvolta sembra custodire parte della verità sull'origine del Collasso. La sceneggiatura costruisce così un intreccio nel quale il mistero assume progressivamente una dimensione che trascende la semplice sopravvivenza. E se l'abbondanza dei dialoghi e delle spiegazioni finisce occasionalmente per rallentare la progressione degli eventi, rimane indubbia la capacità del racconto di suggerire un universo nel quale la corruzione, proprio come una malattia, è capace di insinuarsi nelle fondamenta stesse della realtà.

Il tempo come grammatica del combattimento Quando la narrazione cede il passo al combattimento, Qliphah in Providence's Shadow rivela la natura più audace della propria scommessa. Sotto una superficie di spettacolari animazioni si nasconde infatti un sistema molto articolato, nel quale colori, sequenze temporali, schivate e contrattacchi compongono una grammatica che esige applicazione e destrezza. Un linguaggio inizialmente ostico, persino respingente, che però non deve essere confuso con quello di un gioco di ruolo tradizionale. Il sistema di combattimento si basa su una linea temporale che permette di prevedere gli attacchi avversari e preparare le relative contromisure. Quando si assimilano le regole del contrattacco, le lotte diventano molto gratificanti Ogni offensiva è associata a un colore e per contrattaccare occorre premere il comando corrispondente nel momento in cui due indicatori circolari convergono fino a sovrapporsi. La stessa sincronizzazione può essere seguita attraverso i segmenti della linea temporale, che indicano il momento in cui intervenire. Il tempo può inoltre essere rallentato o fermato per osservare i colpi in arrivo e preparare le risposte più appropriate. Alcuni attacchi, contrassegnati in bianco, non possono essere contrattaccati e richiedono una schivata o una difesa. Il tutto avviene in tempo reale, mentre il giocatore gestisce contemporaneamente i due protagonisti attraverso i pulsanti e la croce direzionale, alternando attacchi, contrattacchi, schivate, spostamenti laterali e capacità curative. Con la pratica diventa possibile concatenare le azioni dei due personaggi ed eseguire persino contrattacchi doppi, ottenendo sequenze particolarmente spettacolari. La componente tattica non sostituisce l'abilità esecutiva, ma la governa attraverso un sistema assai esigente. Gli scontri diventano così un esercizio di previsione e precisione, nel quale ogni risposta eseguita correttamente si traduce in una notevole gratificazione. Quando i due protagonisti riescono a coordinare perfettamente le rispettive capacità realizzando delle parry combinate, emerge una delle intuizioni più felici dell'intero progetto: trasformare la lettura del tempo in una forma di virtuosismo combattivo. Le mosse speciali vanno dosate con saggezza La leggibilità delle azioni, soprattutto quando gli attacchi nemici si sovrappongono, rimane tuttavia problematica anche dopo diverse ore, una difficoltà che può accompagnarci ben oltre la metà della campagna. Sono proprio gli scontri più impegnativi, però, a regalarci i momenti più galvanizzanti. La possibilità di alternare i due protagonisti in qualsiasi istante e farli intervenire simultaneamente permette di realizzare combinazioni particolarmente efficaci: intercettare i colpi nemici, riconoscere i colori e impartire contemporaneamente i comandi corretti procura una soddisfazione notevole. Il senso di urgenza e il piacere della sincronizzazione ricordano per certi versi quelli di un rhythm game, pur seguendo regole differenti. Alcuni boss, inoltre, oppongono una resistenza considerevole e richiedono una precisione esecutiva che mette seriamente alla prova quanto appreso.

Come un OAV: la tecnica dietro Qliphah La progressione dell'avventura segue un'impostazione piuttosto peculiare: Tokyo è rappresentata da una mappa costellata di luoghi e segnalazioni da esaminare, attraverso i quali possiamo interrogare i personaggi, raccogliere fotografie e consultare fascicoli archiviati. Ogni indagine fa inoltre avanzare il calendario, scandito dall'alternanza tra giorno e notte, mentre il superamento delle scadenze previste rende progressivamente più pericolosi gli avversari. Le informazioni raccolte permettono inoltre di ottenere punti ricerca utili a sbloccare nuove abilità di combattimento, stabilendo un rapporto diretto tra gli approfondimenti narrativi e la crescita dei protagonisti. La quantità di abilità disponibili è generosa, al punto che diverse tecniche finiscono per rimanere inutilizzate.

Assimilare i concetti base renderà leggibili anche gli scontri più caotici Pure la varietà piuttosto contenuta degli avversari contribuisce a rendere superflue alcune possibilità tattiche, soprattutto dopo aver assimilato le contromisure fondamentali e la natura attendista del combat system. La campagna, affrontabile a differenti livelli di difficoltà, scandisce così un'esperienza che alterna una struttura da visual novel investigativa - tipica di molte produzioni nipponiche - a combattimenti tattici in tempo reale. La veste grafica rimane essenziale, con una palette cromatica che insiste quasi ossessivamente sui rossi e sui blu, ma la direzione artistica elegante e la qualità delle animazioni sono davvero pregevoli. L'accompagnamento sonoro contribuisce efficacemente all'atmosfera, pur presentando una varietà piuttosto contenuta. A completare il quadro troviamo un eccellente doppiaggio giapponese e la localizzazione integrale dei testi in italiano.

A volte dei veri e propri glitch incorniciano le azioni più spettacolari Superata una fase iniziale particolarmente impegnativa, abbiamo trovato Qliphah in Providence's Shadow stimolante, scorrevole e soprattutto assai divertente. Le suggestioni narrative possono cadere talvolta in qualche cliché e il numero limitato di avversari rischia alla lunga di rendere ripetitivi gli scontri, ma la durata contenuta - noi l'abbiamo finito in circa diciotto ore - permette al gioco di concludersi prima di esaurire il proprio fascino. Le missioni segrete e i livelli di difficoltà superiori offrono inoltre ulteriori occasioni per approfondire le meccaniche e mettere alla prova la padronanza acquisita nei combattimenti. Per il prezzo richiesto, siamo di fronte a una piccola perla destinata soprattutto a chi cerca un'esperienza concitata e atipica, capace di offrire soddisfazioni autentiche attraverso meccaniche solide e una notevole personalità.

Conclusioni Versione testata PlayStation 5 Digital Delivery Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Nintendo eShop Prezzo 24,99 € Multiplayer.it 7.5 Lettori ND Il tuo voto Qliphah in Providence's Shadow delinea una contraddizione tanto evidente quanto affascinante: sembra possedere l'architettura di un'opera maggiore, ma non sempre la quantità di contenuti necessaria a sorreggerla. Le numerose abilità eccedono spesso le concrete esigenze dei combattimenti, i suoi due protagonisti sembrano reclamare un cast più numeroso e la varietà degli avversari fatica a tenere il passo con la sofisticazione delle meccaniche. Ne deriva quasi l'impressione di trovarsi dinanzi a un'immensa dichiarazione d'intenti, a un progetto che lascia intravedere possibilità di sviluppo ben più vaste di quelle effettivamente realizzate. Eppure, la straordinaria vitalità del combattimento, la soddisfazione procurata dalla progressiva padronanza delle sue regole e un immaginario di rara suggestione conferiscono all'esperienza un'identità difficilmente assimilabile ad altre produzioni. Nell'arco di 15/20 ore, questa creatura imperfetta riesce così a trovare una propria compiutezza: quella di un gioco che sa congedarsi prima che i suoi limiti finiscano per sopraffarne le virtù.