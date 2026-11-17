Final Fantasy Resonance è stato una specie di epifania. Mentre lo giocavamo, godendoci ogni singolo minuto di un titolo che rappresenta la quintessenza di Final Fantasy, ci siamo trovati a riflettere sul destino della serie Square Enix e, più in generale, dei JRPG in due e tre dimensioni. Ormai mancano pochi mesi all'uscita di Final Fantasy VII Revelation, ultimo capitolo di una trilogia che ha riproposto il gioco del 1997 in chiave moderna, forse anche troppo: combattimenti in tempo reale, grafica fotorealistica, open world e tutto il resto. Sei anni per raccontare da capo la stessa storia, seppure con le dovute e controverse differenze. E intanto ne sono già passati tre da Final Fantasy XVI, mentre chissà quanti dovremo aspettarne prima di mettere le mani sul diciassettesimo capitolo.
Anche la concorrenza non è esattamente più produttiva. Tales of Arise è uscito cinque anni fa, dopodiché la serie è finita nell'oblio, mentre Bandai Namco cerca un modo per riportarla in auge. Persona 6 dovrebbe arrivare il prossimo anno, praticamente dieci anni dopo Persona 5. La più prolifica serie Xenoblade si prepara a proseguire, ma sono già passati quattro anni da Xenoblade Chronicles 3. E questi sono soltanto alcuni esempi: se non fosse per le occasionali remaster tra un'uscita inedita e l'altra, rischieremmo di restare a bocca asciutta per anni. Il punto, insomma, è che per sviluppare un nuovo kolossal servono sempre più tempo, sempre più risorse, sempre più numeri. E il risultato, qualche volta, non mette d'accordo nemmeno il pubblico, specialmente gli appassionati che giocano JRPG da moltissimo tempo.
La rimonta del 2D
Clair Obscur: Expedition 33 è stato sicuramente uno spartiacque, dimostrando che non è necessario rincorrere la rivoluzione a tutti i costi e che si può coniugare l'anima vecchia scuola dei JRPG con una narrazione e una tecnologia più moderne. Tuttavia, non sappiamo ancora quanto il suo successo abbia influenzato il mercato, né se gli sviluppatori giapponesi faranno tesoro dell'esperienza francese, magari rivedendo i piani per alcuni dei loro marchi più famosi. Anche perché non si può restare eternamente ancorati al passato: la sperimentazione è importante e persino un genere come il JRPG può e deve abbracciare nuove derive per restare al passo coi tempi. Il nuovo corso del 2D, però, sta rivelando un fascino insospettabile. Octopath Traveler è stato probabilmente il precursore di un'ondata che sta dimostrando come sia possibile colmare gli spazi lasciati vuoti dalle grandi produzioni. Pur con i suoi difetti, il titolo sviluppato da Team Asano e pubblicato nel 2018 da Square Enix ha trovato un pubblico più ricettivo del previsto verso un certo modo di fare JRPG, riscoprendo una nostalgia che, per assurdo, rappresenta quasi una novità per i giocatori dell'ultima ora. E mentre Square Enix ne faceva una serie, sulla stessa strada si sono incamminati titoli come Chained Echoes nel 2022 e Sea of Stars nel 2023.
In poco tempo, il territorio dei piccoli grandi JRPG si è ulteriormente espanso, tra produzioni inedite e remake. Nel giro di pochi anni sono arrivati Octopath Traveler II e Octopath Traveler Zero, i remake dei primi tre Dragon Quest, Eiyuden Chronicle, Star Ocean: The Second Story R e Final Fantasy Resonance. All'orizzonte brilla già uno dei titoli più attesi del prossimo anno, Threads of Time dello sviluppatore indipendente Riyo Games. Se poi aggiungiamo alla lista anche giochi che si discostano in parte dal JRPG tradizionale, ma ne condividono gran parte della sensibilità, come Triangle Strategy, The Adventures of Elliot e l'imminente Sacrifire, appare chiaro che gli appassionati dovrebbero guardare con grande interesse alla scena 2D, sempre più prolifica e ambiziosa.
In questo momento il panorama dei JRPG in tre dimensioni appare invece meno vivace. Nihon Falcom mantiene una certa regolarità con i suoi The Legend of Heroes, inserendo gli ottimi remake di Trails in the Sky tra un'uscita inedita e l'altra, ma la lunghissima serie comincia a mostrare qualche segno di stanchezza e i fan della prima ora sembrano ormai interessati soprattutto a vederne la conclusione. Atlus, dal canto suo, dopo l'esperimento Metaphor: ReFantazio si è dedicata ai remake, prima con Persona 3 e presto con Persona 4, mentre prosegue lo sviluppo di Persona 6, promesso per il 2027 sebbene non se ne sia ancora visto nemmeno un secondo di gameplay.
L'impressione, forse un po' fuorviante in questo caso ma non troppo distante dalla realtà, è che per realizzare un titolo tripla A servano ormai tempi e risorse enormemente superiori rispetto al passato. Un carico che non incide soltanto sulla produzione, ma anche sulla fase creativa, spesso condizionata dalle aspettative di un pubblico che non si aspetta più soltanto di giocare, ma anche e soprattutto di vedere qualcosa di straordinario sullo schermo.
Meglio un JRPG grande o un grande JRPG?
Final Fantasy Resonance è un perfetto esempio di JRPG in cui la via vecchia e quella nuova convergono in maniera intelligente, rispettosa non soltanto della serie di cui porta il nome, che omaggia continuamente, ma anche dei giocatori che prendono in mano il controller. Lancarse e Team Asano hanno preso un gacha mobile e l'hanno trasformato in un vero Final Fantasy. C'è tutto quello che abbiamo imparato ad amare nei titoli Square Enix degli anni 90, quando la serie rappresentava un modello per l'intero genere: incontri casuali e combattimenti a turni, un mondo da esplorare pieno di città e segreti, boss e super boss, missioni nascoste e armi finali. È letteralmente un'enciclopedia dei JRPG racchiusa in un solo gioco, accompagnata da una storia di tutto rispetto e da una sperimentazione in campo HD-2D che dimostra come questa tecnologia, ormai abusata, abbia ancora qualcosa da dire.
In un certo senso, Final Fantasy Resonance rappresenta il culmine della strada intrapresa con Octopath Traveler e segna un nuovo punto di riferimento per quello che potremmo ormai definire un sottogenere, un po' come Clair Obscur ha fatto per i JRPG tridimensionali. Threads of Time, dichiaratamente ispirato al leggendario Chrono Trigger, potrebbe alzare ulteriormente l'asticella, a patto di riuscire a coniugare un gameplay convincente con una narrativa all'altezza delle aspettative. Ma ormai il dado è tratto: gli appassionati di JRPG dovrebbero guardare con particolare interesse in questa direzione, anziché concentrarsi soltanto sui titoli tripla A che sembrano voler innovare o rivoluzionare a tutti i costi, anche quando questo significa rischiare di tradire la propria identità.
Praticamente, oggi il genere sembra avere in pugno tre grandi marchi: Final Fantasy, Persona e Xenoblade. Tutti e tre dovranno presto dimostrare qualcosa. Final Fantasy VII Revelation lo abbiamo già visto e dire che sia divisivo è un eufemismo: gli innesti narrativi e l'approccio open world del predecessore Rebirth non hanno convinto tutti, mentre alcune controversie, legate soprattutto all'interfaccia di gioco invasiva e alle novità del gameplay, come il sistema di classi, rischiano di gettare un'ombra sulla sua uscita. Se Persona 6 manterrà la struttura slice of life con calendario, scuola e dungeon occasionali, il pubblico potrebbe spaccarsi a metà: è la natura della serie, almeno da Persona 3 in poi, ma tra remake e Metaphor è evidente che alcune dinamiche cominciano a mostrare i segni della ripetizione.
Xenoblade Genesis è forse un'incognita ancora più grande: abbiamo visto pochissimo, ma è difficile immaginare che Monolith Soft rinunci all'open world e ai combattimenti ibridi, ormai marchi di fabbrica della serie. Ma fino a che punto si può continuare a puntare sulle allusioni per ingalluzzire gli eterni orfani di Xenogears? Ci sarebbe anche Dragon Quest XII da tirare in ballo, ma per pietà non lo faremo. Il punto è che ciascuno di questi giochi, probabilmente la crème de la crème dei JRPG tripla A, guarda al futuro senza riuscire a svincolarsi completamente dal proprio passato, del quale a tratti sembra persino vergognarsi.
I titoli HD-2D, invece, lo abbracciano con maggiore serenità. Sono consapevoli delle proprie origini e le manifestano attraverso una rappresentazione visiva che lascia ampio spazio all'immaginazione del giocatore. Forse è anche per questo che, oltre a poter contare su tempi di sviluppo generalmente più contenuti, possono concentrare maggiormente le proprie risorse su altri aspetti dell'esperienza, senza dover sostenere il peso di una produzione cinematografica. In un titolo tridimensionale, infatti, la regia, la messinscena, il doppiaggio sincronizzato, la motion capture e tutto ciò che contribuisce a rendere credibile e spettacolare il mondo di gioco richiedono un lavoro considerevole.
Final Fantasy Resonance, per esempio, ricorre a movimenti di telecamera che dinamizzano le scene d'intermezzo pur mantenendo intatto il suo aspetto retrò: una soluzione talvolta goffa, forse, ma comunque coinvolgente. Non è una questione di superiorità tecnologica o di nostalgia fine a se stessa, quanto piuttosto di priorità: questi giochi dimostrano che non occorre investire tutto sulla spettacolarità per costruire un'esperienza ricca, coinvolgente e ambiziosa.
In definitiva, negli ultimi anni ci siamo sentiti molto più vicini ai piccoli JRPG in 2D che alle grandi produzioni tripla A. Abbiamo ritrovato in questi titoli apparentemente anacronistici le caratteristiche che ci hanno fatto innamorare del genere negli anni 90 e che, nel corso del tempo, si sono progressivamente disperse tra esperimenti, rivoluzioni e innovazioni tecnologiche. Le due strade possono e devono coesistere, ma viene da chiedersi se una parte importante del futuro dei JRPG non si trovi proprio in questa dimensione più raccolta. Perché inseguire il futuro non dovrebbe significare rinnegare il passato, e soprattutto non dovrebbe essere necessario diventare giganteschi per continuare a essere grandi.