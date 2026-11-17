Final Fantasy Resonance è stato una specie di epifania. Mentre lo giocavamo, godendoci ogni singolo minuto di un titolo che rappresenta la quintessenza di Final Fantasy, ci siamo trovati a riflettere sul destino della serie Square Enix e, più in generale, dei JRPG in due e tre dimensioni. Ormai mancano pochi mesi all'uscita di Final Fantasy VII Revelation, ultimo capitolo di una trilogia che ha riproposto il gioco del 1997 in chiave moderna, forse anche troppo: combattimenti in tempo reale, grafica fotorealistica, open world e tutto il resto. Sei anni per raccontare da capo la stessa storia, seppure con le dovute e controverse differenze. E intanto ne sono già passati tre da Final Fantasy XVI, mentre chissà quanti dovremo aspettarne prima di mettere le mani sul diciassettesimo capitolo. Anche la concorrenza non è esattamente più produttiva. Tales of Arise è uscito cinque anni fa, dopodiché la serie è finita nell'oblio, mentre Bandai Namco cerca un modo per riportarla in auge. Persona 6 dovrebbe arrivare il prossimo anno, praticamente dieci anni dopo Persona 5. La più prolifica serie Xenoblade si prepara a proseguire, ma sono già passati quattro anni da Xenoblade Chronicles 3. E questi sono soltanto alcuni esempi: se non fosse per le occasionali remaster tra un'uscita inedita e l'altra, rischieremmo di restare a bocca asciutta per anni. Il punto, insomma, è che per sviluppare un nuovo kolossal servono sempre più tempo, sempre più risorse, sempre più numeri. E il risultato, qualche volta, non mette d'accordo nemmeno il pubblico, specialmente gli appassionati che giocano JRPG da moltissimo tempo.

La rimonta del 2D Clair Obscur: Expedition 33 è stato sicuramente uno spartiacque, dimostrando che non è necessario rincorrere la rivoluzione a tutti i costi e che si può coniugare l'anima vecchia scuola dei JRPG con una narrazione e una tecnologia più moderne. Tuttavia, non sappiamo ancora quanto il suo successo abbia influenzato il mercato, né se gli sviluppatori giapponesi faranno tesoro dell'esperienza francese, magari rivedendo i piani per alcuni dei loro marchi più famosi. Anche perché non si può restare eternamente ancorati al passato: la sperimentazione è importante e persino un genere come il JRPG può e deve abbracciare nuove derive per restare al passo coi tempi. Il nuovo corso del 2D, però, sta rivelando un fascino insospettabile. Octopath Traveler è stato probabilmente il precursore di un'ondata che sta dimostrando come sia possibile colmare gli spazi lasciati vuoti dalle grandi produzioni. Pur con i suoi difetti, il titolo sviluppato da Team Asano e pubblicato nel 2018 da Square Enix ha trovato un pubblico più ricettivo del previsto verso un certo modo di fare JRPG, riscoprendo una nostalgia che, per assurdo, rappresenta quasi una novità per i giocatori dell'ultima ora. E mentre Square Enix ne faceva una serie, sulla stessa strada si sono incamminati titoli come Chained Echoes nel 2022 e Sea of Stars nel 2023. Octopath Traveler è stato il precursore dei JRPG in HD-2D In poco tempo, il territorio dei piccoli grandi JRPG si è ulteriormente espanso, tra produzioni inedite e remake. Nel giro di pochi anni sono arrivati Octopath Traveler II e Octopath Traveler Zero, i remake dei primi tre Dragon Quest, Eiyuden Chronicle, Star Ocean: The Second Story R e Final Fantasy Resonance. All'orizzonte brilla già uno dei titoli più attesi del prossimo anno, Threads of Time dello sviluppatore indipendente Riyo Games. Se poi aggiungiamo alla lista anche giochi che si discostano in parte dal JRPG tradizionale, ma ne condividono gran parte della sensibilità, come Triangle Strategy, The Adventures of Elliot e l'imminente Sacrifire, appare chiaro che gli appassionati dovrebbero guardare con grande interesse alla scena 2D, sempre più prolifica e ambiziosa. In questo momento il panorama dei JRPG in tre dimensioni appare invece meno vivace. Nihon Falcom mantiene una certa regolarità con i suoi The Legend of Heroes, inserendo gli ottimi remake di Trails in the Sky tra un'uscita inedita e l'altra, ma la lunghissima serie comincia a mostrare qualche segno di stanchezza e i fan della prima ora sembrano ormai interessati soprattutto a vederne la conclusione. Atlus, dal canto suo, dopo l'esperimento Metaphor: ReFantazio si è dedicata ai remake, prima con Persona 3 e presto con Persona 4, mentre prosegue lo sviluppo di Persona 6, promesso per il 2027 sebbene non se ne sia ancora visto nemmeno un secondo di gameplay. L'impressione, forse un po' fuorviante in questo caso ma non troppo distante dalla realtà, è che per realizzare un titolo tripla A servano ormai tempi e risorse enormemente superiori rispetto al passato. Un carico che non incide soltanto sulla produzione, ma anche sulla fase creativa, spesso condizionata dalle aspettative di un pubblico che non si aspetta più soltanto di giocare, ma anche e soprattutto di vedere qualcosa di straordinario sullo schermo.