Xbox ha lanciato una particolare iniziativa che in qualche modo può essere collegata al lancio di GTA 6, ed è un sito internet nel quale è possibile immettere il proprio nome e ricevere una sorta di certificato medico che ci giustifica dalle assenze al lavoro o a scuola per poter passare del tempo a giocare, il tutto firmato da DJ Khaled, per l'occasione "Dr. Xbox".

Sebbene il gioco non venga menzionato esplicitamente, si tratta di un'altra iniziativa di marketing che ha a che fare con il lancio di GTA 6, chiaramente: con tutti i diritti sulla promozione e pubblicità in mano a Sony, Xbox non può effettuare iniziative che menzionino in maniera esplicita il nuovo gioco Rockstar Games, dunque emergono queste strane iniziative parallele.

In questo caso è stato coinvolto anche DJ Khaled, celebre personaggio della musica e dello spettacolo noto soprattutto in Nord America ma conosciuto probabilmente anche altrove, a interpretare il ruolo di un improbabile Dr. Xbox.