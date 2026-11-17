Xbox ha lanciato una particolare iniziativa che in qualche modo può essere collegata al lancio di GTA 6, ed è un sito internet nel quale è possibile immettere il proprio nome e ricevere una sorta di certificato medico che ci giustifica dalle assenze al lavoro o a scuola per poter passare del tempo a giocare, il tutto firmato da DJ Khaled, per l'occasione "Dr. Xbox".
Sebbene il gioco non venga menzionato esplicitamente, si tratta di un'altra iniziativa di marketing che ha a che fare con il lancio di GTA 6, chiaramente: con tutti i diritti sulla promozione e pubblicità in mano a Sony, Xbox non può effettuare iniziative che menzionino in maniera esplicita il nuovo gioco Rockstar Games, dunque emergono queste strane iniziative parallele.
In questo caso è stato coinvolto anche DJ Khaled, celebre personaggio della musica e dello spettacolo noto soprattutto in Nord America ma conosciuto probabilmente anche altrove, a interpretare il ruolo di un improbabile Dr. Xbox.
Come ricevere un certificato dal Dr. Xbox
La questione è molto semplice: basta dirigersi sul sito DrXbox.com, inserire il proprio nome nello spazio apposito e cliccare su "Ottieni la nota dal Dr. Xbox", cosa che genera una specie di certificato medico (ovviamente falso) che raccomanda di passare del tempo a giocare.
Per la precisione, si parla di "carenza di vitamina G", una patologia per cui si richiede di "giocare con Xbox e concentrarsi soprattutto sul vincere".
"Qualsiasi tentativo di provare e impegnarsi in occupazioni come il lavoro potrebbe interferire sulla guarigione e impedire agli utenti di raggiungere il loro pieno potenziale".
Per curare i sintomi, il Dr. Xbox raccomanda Xbox per "agitazione da data di uscita", mentre il controller Xbox pare sia l'ideale per "pollici che prudono" e un paio di cuffie ufficiali per non interrompere il coinvolgimento.
Una situazione strana
GTA 6 non viene mai menzionato nel "documento" in questione, ma questo perché le regole imposte dall'accordo con Sony lo impediscono.
Di fatto, si tratta di una situazione simile a quella che abbiamo visto con la Xbox Series X-Bite, la console in stile coccodrillo utilizzata per pubblicizzare l'avvicinamento al gioco ma senza poterlo menzionare direttamente, riferendosi semplicemente a un elemento tipico della sua ambientazione.
D'altra parte, considerando il boom di richieste di ferie proprio intorno al 19 novembre, data di uscita di GTA 6 - tendenza di cui l'Italia può reclamare il primato, a quanto pare - l'idea di Xbox in questo caso, pur ovviamente surreale, non è poi tanto lontana dalla realtà.
Nel frattempo, abbiamo visto il meteo dinamico di Leonida con nuove immagini, oltre alla seconda patch del day one per GTA 6.