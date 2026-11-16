GTA 6 fa svuotare gli uffici: l'Italia è prima al mondo per richieste di ferie

Il lancio di Grand Theft Auto VI si prepara ad avere conseguenze anche al di fuori dell'industria videoludica, almeno per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro. Secondo un'analisi basata sui dati di Remote.com , società specializzata nella gestione delle risorse umane e delle buste paga a livello internazionale, l'Italia è infatti il Paese in cui si registra il maggiore incremento delle richieste di ferie in vista dell'uscita del nuovo capitolo della serie Rockstar Games, fissata per il 19 novembre 2026.

Dopo l'Italia si posizionano India (+60%), Irlanda (+57%), Spagna (+44%) e Regno Unito (+42%). Curiosamente, il primato italiano non coincide con quello delle ricerche online: secondo Google Trends, infatti, i Paesi Bassi sono quelli che mostrano il maggiore interesse per GTA 6 . Una differenza che suggerisce come l'entusiasmo per il gioco venga vissuto in maniera differente a seconda della cultura locale.

Rispetto allo stesso giovedì del 2025, le richieste di permesso nel nostro Paese sono aumentate del 91% , un risultato che supera nettamente quello di tutte le altre nazioni monitorate. A livello globale, l'incremento medio delle assenze programmate per quella giornata è del 32%, contro una normale variazione del 5% per un comune giorno lavorativo. Si tratta inoltre del picco più alto registrato nel corso del 2026, considerando le 139 giornate feriali analizzate al di fuori dei periodi festivi.

Gen-Z

L'analisi evidenzia anche quali categorie professionali e generazionali siano maggiormente coinvolte. A guidare la classifica è la Gen Z, con un aumento delle richieste di ferie del 97%, che sale addirittura al 120% tra gli uomini. I Millennials si fermano invece al 27%, mentre la Generazione X registra una diminuzione del 5%. Sul fronte professionale, il dato più sorprendente riguarda i dipendenti del settore finanziario (+104%), davanti a marketing (+75%), sviluppo prodotto (+56%) e assistenza clienti (+53%). Gli informatici, contrariamente alle aspettative, segnano un incremento più contenuto del 22%.

Anche la distribuzione delle ferie racconta qualcosa sulle intenzioni dei dipendenti. Oltre il 60% delle richieste è stato organizzato in modo da collegare il giorno del lancio al fine settimana. La soluzione più diffusa consiste nel prendere libero giovedì 19 e venerdì 20 novembre, scelta dal 29,3% dei lavoratori, probabilmente per sfruttare anche il fine settimana. Un altro 23,7% ha invece prenotato l'intera settimana, mentre il 17,7% si limiterà al giorno dell'uscita.

Particolarmente interessante è la discrezione adottata dai dipendenti: soltanto lo 0,6% circa ha indicato esplicitamente GTA 6, Rockstar o riferimenti all'ambientazione del gioco nelle motivazioni delle richieste di permesso. Remote.com monitorerà inoltre le eventuali assenze per malattia nei giorni immediatamente successivi al debutto. Non è da escludersi che stando al chiuso in casa a giocare, molti riescano comunque a prendere l'influenza.